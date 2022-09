Exnovia de “El Capi” Pérez abandona programa de TV Azteca ¿por problemas con el conductor de VLA?

Antes de llegar al altar con Sandra Itzel, Carlos Alberto Pérez Ibarra, quien es mejor conocido como “El Capi” Pérez, tuvo un intenso romance con Alex Garza, quien el pasado fin de semana se despidió entre lágrimas de unos de los programas más exitosos de TV Azteca, por lo que de inmediato comenzó a especularse que su ex novio pudo haber estado detrás de su salida, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Toda esta polémica se originó la tarde del pasado sábado 24 de septiembre cuando Alex Garza se despidió de “Corazón Guerrero”, programa en el que fungió como conductora durante los últimos cinco años y entre lágrimas abandonó la exitosa producción, por lo que de inmediato comenzó a especularse que en su salida pudo haber estado involucrado “El Capi” Pérez, sin embargo, la propia ex académica desestimó estas versiones al asegurar que si tomó esta drástica decisión fue porque tiene otros proyectos en puerta.

Alex Garza y "El Capi" Pérez tuvieron un tórrido romance. Foto: Especial

“Quiero hacer un anuncio muy importante que creo que ha sido de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida y lo digo de corazón porque este no es un programa, no es un trabajo nada más, es mi familia que he creado en 5 años (…) me toca tomar una decisión que es dejar de estar con ustedes y tomar otro rumbo, a lo mejor es por un tiempo nada más, pero la vida es de tomar riesgos y tengo que salir del nido y crecer profesionalmente. Evidentemente ustedes me hicieron fuerte, segura, me hicieron crecer como conductora y ser humano”, señaló entre lágrimas Alex Garza.

Para finalizar el emotivo momento y no dar pie a más especulaciones, Alex Garza señaló que tiene otro proyecto en puerta, el cual, no empata con los tiempos de “Corazón Grupero”, por lo que tuvo que tomar esta decisión, aunque no detalló si dicho proyecto, del que no habló mucho, es fuera o dentro de la televisora del Ajusco.

Alex Garza se despidió de sus compañeros entre lágrimas. Foto: TW: @_CorazonGrupero

“No lo haría si hubiera podido empatar todo… me toca decirles adiós, dejo “Corazón Grupero”, pero “Corazón Grupero” no me deja, se queda en mi corazón siempre. He tenido un luto y me duele perder esta rutina, esta dinámica, los quiero mucho” expresó la conductora quien se mostró más que agradecida con todos y cada uno de sus compañeros de producción.

Alejandra Garza Guizar saltó a la fama en 2008 luego de participar en la sexta generación de “La Academia” donde si bien no ganó, sí logró establecer relaciones para mantenerse dentro del ambiente artístico. Luego de su experiencia en el famoso reality, Alex Garza formó parte del grupo “G6” junto a otras ex académicas, no obstante, también incrementó su fama luego de ganar realities como “El Gran desafío de las Estrellas” y Soy tu Doble”.

Alex Garza dejó "Corazón Grupero" por otro proyecto. Foto: IG: alexitagarza

alexitagarza

En cuanto a su faceta como conductora, Alex Garza ha estado al frente de proyectos como “Viva el show”, Conexión”, “Corazón Grupero” y “Venga el Domingo” donde compartió créditos con “El Capi” Pérez, además, ha participado en diferentes programas especiales de TV Azteca, empresa en la que también ha incursionado como actriz en diferentes telenovelas.

Cabe mencionar que otro de sus romances más mediáticos fue con Yahir, con quien terminó después de una supuesta infidelidad del famoso “ex académico”.

