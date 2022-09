"Me ardió": El Capi Pérez confirma que TV Azteca lo dejó fuera del Mundial Qatar 2022

A pesar de ser considerado uno de los favoritos de TV Azteca, El Capi Pérez quedó fuera del equipo de la televisora que viajará a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022, situación de la que fue cuestionado, expresando su sentir por la controversial decisión.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el conductor favorito de "Venga La Alegría" rompió el silencio para hablar sobre la razón por la que no fue considerado para cubrir el siguiente Mundial, noticia que sorprendió a todos los seguidores de su contenido.

En una entrevista compartida por Edén Dorantes, el también conductor de "La Resolana" y "La Resolana Nius" respondió a la pregunta si estaría o no dentro del elenco de Azteca Deportes en el evento deportivo más importante de este año.

Sin guardarse nada, El Capi Pérez dijo que no estaba contemplado y lo mandaron a la "banca". Además, dijo que la situación si lo molestó pues está en su "pick". También les reiteró su apoyo a todos los que sí harán la esperada cobertura.

"No estoy contemplado, me bajaron, me pusieron en la banca de ese evento. Sí me ardió un poquito, voy a estar apoyando desde la banca", sentenció el conductor.