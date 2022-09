Fotos: Capi Pérez presume lujosas vacaciones en Dubai

El Capi Pérez se encuentra muy contento, pues hace unas horas tuvo el gusto de publicar una serie de fotos de sus vacaciones en ¿Dubai? Así es, el conductor de la televisora del Ajusco se dio un breake para pasear por la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos famoso por su lujosa infraestructura, comercio y vida nocturna.

Acompañado por su esposa Sandra Itzel aseguraron que este domingo fue su primer día por las tierras de los jeques. "En nuestro primer día en Dubai, nos tomamos fotos con edificios cabro#$%", escribió ella en el conjunto de instantáneas donde se les puede ver muy felices.

El Capi Pérez y su esposa se encuentras de vacaciones por Dubai (Foto: IG @holaenfermera)

Y cómo no estarlo, si las postales que se hicieron tienen de fondo varios edificios ultramodernos que se ven en la televisión. De igual forma presumieron sus viajes en lancha, donde el agua se ve más que clara y el cielo despejado. Ambos, con sus gafas para el sol, vistieron de forma fresca y elegante para la ocasión.

El Capi Pérez posó frente a uno de los hoteles más lujosos y altos del mundo (Foto: IG @holaenfermera)

¿Qué lugares visitó el Capi Pérez?

Para haber sido el primer día el Capi Pérez y su esposa visitaron varios sitios de interes de Dubai como la Torre Arábiga (Burj Al Arab) que es un hotel de lujo de 321 metros de altura. Tour en bote a velocidad: Burj Al Arab, Atlantis y Palm, Ain Wheel, JBR. DE igual forma no perdieron la oportunidad de tomarse una foto frente a la Flying Cup la atracción más llamativa de JBR (Jumeirah Beach Residence).

El Capi Pérez gozó de la infraestructura ultramoderna de Dubai (Foto: IG @holaenfermera)

Asimismo, no se perdieron la oportunida de visitar el Museo del Futuro cuya experiencia ofrece al visitante la oportunidad de viajar 50 años y ver cómo será el mundo en esa época, en este caso, podrán conocer el posible 2072". "Explore el futuro de los viajes espaciales, el cambio climático, la salud, el bienestar y la espiritualidad", se puede leer en la página de Get Your Duide.

El Capi Pérez pudo ver el futuro en el Museo del Futuro (Foto: IG @holaenfermera)

Con toda seguridad el Capi Pérez llegará a México cargado con ideas nuevas para sus programas. Incluso, es posible que se le pueda ver en Venga la Alegría vestido como todo un jeque poderoso y quiera comprar todo el canal.

