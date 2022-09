Tras quedar fuera del Mundial, El Capi Pérez se va de TV Azteca y "abandona" a VLA | FOTOS

Hace unos días te informamos que El Capi Pérez quedó fuera del equipo de Azteca Deportes que viajará a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022, situación que lo molestó bastante, pero dijo que a pesar de eso apoyaría a todos sus compañeros desde la "banca".

Durante una breve entrevista con distintos medios del espectáculo, el conductor de Venga La Alegría dijo que estaba un poco molesto por la decisión; sin embargo, confirmó que desconocía el motivo por el que quedó fuera del equipo de Qatar 2022.

"No estoy contemplado, me bajaron, me pusieron en la banca de ese evento. Sí me ardió un poquito, voy a estar apoyando desde la banca", dijo el conductor.