¿Problemas económicos? Mati Álvarez pone a la venta uno de los premios que ganó en Exatlón México

Mati Álvarez, quien es considerada como una de las máximas leyendas de Exatlón México, se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que desató los rumores en los que se asegura que estaría atravesando por fuerte crisis económica pues resulta que la también conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” puso en venta uno de los premios que ganó en “el reality show más demandante de la televisión mexicana”, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Todo el revuelo causado por Mati Álvarez comenzó hace un par de días, cuando la heptatleta nacida en el estado de Puebla publicó una historia en su perfil de Instagram donde vendía uno de los premios especiales que ganó en Exatlón, el cual, se trata de una motocicleta eléctrica, la cual, aseguró, está en excelentes condiciones debido a que nunca la ha ocupado, además, señaló que la estaba vendiendo en un precio inmejorable, por lo que pidió que le enviaran mensaje las personas que realmente estuvieran interesadas en adquirir dicho vehículo.

Mati Álvarez está vendiendo esta moto que ganó en Extalón México. Foto: IG: matialvarezs

“Vendo moto eléctrica que me gané en Exatlón. Buen Precio. Sigue en el empaque, totalmente nueva, manden mensajito” fue el anunció que realizó Mati Álvarez a través de su cuenta de Instagram donde también anexó la fotografía de la motocicleta, la cual, como lo dijo, todavía conservaba algunos plásticos que comprobaron que nunca fue usada.

¿Problemas económicos?

Tras el anuncio de Mati Álvarez los seguidores de Exatlón México comenzaron a especular que la conductora de “Venga la Alegría” estaría atravesando por una fuerte crisis económica pues por ello se habría animado a vender su motocicleta y así obtener recursos, no obstante, algunos de sus seguidores salieron en su defensa y desestimaron estas versiones asegurando que simplemente la vende porque no la ocupa, por lo que no tiene sentido que la tenga llenándose de polvo.

"La Golden Champion" no ha ofrecido declaraciones sobre esta polémica. Foto: Especial

Cabe mencionar que, tras haber lanzado esta oferta, Mati Álvarez no ha ofrecido ningún tipo de declaración al respecto, sin embargo, hasta donde se sabe la multicampeona de Exatlón México tiene unas finanzas completamente sanas, además, está sumamente ocupada con sus múltiples trabajos, por lo que se cree que el dinero no es una de sus principales preocupaciones.

