Ninel Conde paraliza Instagram con arriesgado escote en su fiesta de cumpleaños: FOTOS

La belleza de Ninel Conde Herrera crece cada vez más conforme pasan los años, y prueba de ello es una reciente serie de fotografías donde “El Bombón asesino” se muestra con una blusa plateada con tremendos escotes por delante y en su espalda que realzan la figura de la actriz y cantante.

Ninel salió de fiesta esta noche. Foto: IG

Las imágenes compartidas en la madrugada de este domingo por la famosa en su cuenta de Instagram, se ve a la ex de Ari Telch, feliz de festejar su cumpleaños número 46 en compañía de sus personas más cercanas en un centro nocturno.

En la serie de fotografías, Ninel porta un vestido color plateado con destellos dorados, el cual tiene un par de largos escotes tanto en el frente como en su espalda. Conde portaba además accesorios como pulseras plateadas y doradas, además de aretes redondos largos también color plata y un anillo como collar.

Ninel en su fiesta de cumple. Foto: IG

La ex esposa de Juan Zepeda llevaba su cabello largo y ondulado suelto para resaltar su base de maquillaje sencilla con tonos suaves en los pómulos y en los labios que estaba en armonía con su rostro, el cual ha sido criticado por su detractores en recientes fechas ante los retoques estéticos que la famosa se ha realizado.

Precisamente en Instagram, los usuarios en dicha red afirman que la cara de Ninel Conde cada vez se deja de parecer a ella por los “excesos” que la ex actriz de la telenovela Fuego en la sangre, se realiza cada vez de forma más seguida, aseguraron.

Ninel cautiva a sus seguidores. Foto: IG

Sin embargo, pese a lo anterior, Ninel toma las críticas con calma, ya que siempre ha sido objeto del escarnio de un sector de la gente, “Lo único que falta es que digan que me cambié de sexo, entonces diré: ‘sí, soy hombre‘”, dijo al respecto en una entrevista televisiva.

En una de las fotografías, Conde Herrera posó para la cámara de lado y de semi espaldas, donde se le ve el resto de su vestido con el impactante escote de su espalda, el cual terminaba casi en la zona donde comienzan sus glúteos, dejando ver el arco de su espalda baja en una postal de infarto.

El atrevido vestido de Ninel. Foto: IG

Pero no todo será festejo para la guapa famosa, ya que este 29 de septiembre, fecha de su onomástico, no podrá pasarlo en compañía de su hijo Emmanuel Medina -producto de su relación con el empresario Giovanni Medina-, ya que sigue la restricción legal que pelea con su expareja, “Le he pedido muchas cosas a este juez, pero todo me lo ha negado…”, aseveró Conde.

