Evaluna comparte foto de Camilo sin ropa y se desata la red

Camilo y Evaluna se han consolidado como una de las parejas más queridas y populares en el medio del espectáculo. Su relación inició en el año 2015y actualmente son esposos y padres de su pequeña hija Índigo.

Usualmente la pareja comparte sus mejores y más románticos momentos en redes sociales. A través de imágenes y videos los dos cantantes muestran a sus seguidores la complicidad y el amor que existe entre ellos.

No obstante, no siempre reciben buenos comentarios por parte de sus fanáticos, quienes incluso han asegurado que su relación es "poco sana" o "extrema". En esta ocasión, quien fue duramente juzgada fue la hija de Ricardo Montaner, luego de que compartió una incomoda fotografía de su esposo.

El cantante aparece tomando un baño. Foto: @evaluna

En sus redes sociales Evaluna publicó una fotografía de Camilo, pero el cantante aparece bañándose y desnudo. Con un "je, je “, la menor de los Montaner exhibió a su esposo desafiando las políticas de censura y subiendo la temperatura de Instagram.

Tras compartir la fotografía, la publicación de Evaluna generó opiniones divididas, algunas seguidoras le agradecieron por mostrar al cantante desnudo; mientras que otras personas acusaron que fue una falta de respeto que la joven compartiera una foto tan íntima de su esposo, cuando él lo único que hace es hablar maravillas de ella cada que tiene oportunidad.

La popular pareja ha sido severamente criticada. Foto: especial

“Eso no se hace”, “gracias, de parte de la Tribu”, "el mejor lado de Camilo”, “no lo veo correcto hacer eso. Deja mucho que decir de los principios y valores”, "no da risa”, “pobre Camilo no tiene ni privacidad" y “cual es la necesidad no respeta ni su propia intimidad", fueron algunos de los comentarios que recibió Evaluna luego de subir la controversial fotografía.

Hasta ahora, la publicación suma casi 200 mil reacciones. Camilo y Evaluna no se ha pronunciado sobre los malos comentarios que recibieron.

