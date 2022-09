Marlene Favela luce como barbie de carne y hueso con overol blanco

Sin duda alguna, la actriz mexicana Marlene Favela es una de las mujeres más hermosas del espectáculo, incluso su rostro se asemeja a de una barbie de carne y hueso, y así lo confirmó con una fotografía en la que luce un perfecto look que le realza su rostro como toda una muñeca.

"Trabajando ando", escribió en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram que ya acumuló más de 14 mil me gusta y es que en la fotografía luce un overol blanco con líneas rosas poco común ya que es a dos piezas que consta de un pantalón y un top el cual usa sobre una blusa de color rosa.

Pero lo que más llama la atención en su rostro que luce como el de una barbie y es que la también conductora ha dejado claro que no hay edad para verse radiante y hermosa, pues a sus 45 años muestra una figura de impacto.

Por su puesto sus más de 5 millones de seguidores en Instagram no dejan de elogiarla y enviarle piropos cada que comparte fotografías en sus redes sociales, pues ya es costumbre de la originaria de Durango que muestre distintos looks que la hacen lucir hermosa.

La dicha de Marlene Favela tuvo un momento más especial de lo normal este viernes 5 de agosto, pues la actriz cumple 45 años de edad este día y, acorde a como ella suele ser, celebró en redes sociales el hecho de tener un año más de vida acompañada de su pequeña hija, así como de más personas que la aman.

Con esto como preámbulo, Marlene se dio también el detalle de expresar a sus fans una reflexión que dejó claro el momento de vida que pasa, donde se habló a sí misma con todo el cariño e intención de agradecer todos estos 45 años de experiencias y logros, claro está, importantes por refrendar que los vive a lado de quienes le importan.

"De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que he intentado todo lo que he podido, he tenido todo lo que he querido, he amado todo lo que valía la pena, y he perdido apenas lo que no era para mí!", dijo Marlene Favela.