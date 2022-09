La dolorosa confesión del corresponsal de "Despierta América" que conmovió a todos

Juan Carlos González fue protagonista de uno de los relatos más crudos y conmovedores de la televisión. El pasado miércoles, el corresponsal en Los Ángeles de Despierta América y otros programas de Univision, estuvo esa mañana en el show de Karla Martínez, Alan Tacher, Carlos Calderón, Francisca y para compartir su desgarradora historia, la cual plasmó en un libro con el objetivo de evitar que más padres pasen por lo que su esposa y él pasaron.

"Hay una pregunta, ¿por qué lo hizo? Y esa es la que se hacen muchos tras perder a un ser querido por suicidio, comenzó la mesa de trabajo al presentar a Juan Carlos, que estuvo para hablar de su desgarradora historia y sobre su libro '¿Por qué lo hiciste hijo? en el cual narra el momento más personal y difícil de su vida".

Juan Carlos González contó sobre la muerte de su hijo.

Juan Carlos González compartió que su hijo, de entonces 19 años, se quitó la vida. "Él falleció hace 10 años. Fue a causa de dos cosas: drogas y suicidio. Desgraciadamente este es un tema que sigue a la alza. Estamos viendo, por ejemplo, en Los Ángeles, en California, la semana pasada por el fentanilo, luego vemos los casos de suicidio en Texas y en California, aquí en La Florida, o sea es terrible y este libro justamente se hizo con toda la intención y todo el cariño para que empiecen una conversación".

"Cuando te das cuenta de que tu hijo anda en cuestiones de droga te llega el coraje porque dices en qué fallé, te llega el sentimiento de culpabilidad, te llega la preocupación y te llega la vergüenza porque dices por qué", reconoció Juan Carlos para todos los televidentes.

Juan Carlos González presentó su libro para concientizar.

Karla Martínez hizo una de las preguntas más desgarradoras que se podía, y le consultó a Juan Carlos González que le diría a su hijo si lo tuviera consigo. El periodista sin titubear confesó que diría “que donde quiera que esté esto lo estamos haciendo por él". "Yo antes de escribir el libro me pregunté si debería de hacerlo o no y luego me hice yo mismo la pregunta si yo le preguntara a Ale si él quisiera o no que yo escribiera este libro”.