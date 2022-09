Karely Ruiz se confirma como reina de los looks en lencería en sensual corsé con transparencias

Karely Ruiz robó miradas en TikTok, plataforma en la que no para de sorprender a sus millones de fans, quienes la pudieron ver en su más reciente publicación presumiendo sus curvas en un sensual look de corsé con transparencias con el que se coronó como reina de los looks en lencería.

La influencer, que recientemente reveló cuánto ganó la primera vez en OnlyFans, se ha popularizado en los últimos meses por mostrar sus curvas en los diseños más atrevidos, y confirma en las redes sociales que seguirá causando furor con cada uno de sus atuendos.

Karely Ruiz enciende TikTok en sensual lencería

Karely se lució en la famosa plataforma china, en la que cuenta con millones de fans, con un clip en el que se lució en un coqueto outfit, combinando lencería y una minifalda de mezclilla, con el que pudo destacar su curvilínea figura, tan admirada por sus fans, y coronarse como reina de estilo.

La modelo de OnlyFans también causó impacto bailando con atrevidos movimiento, imágenes con las que al momento y en menos de 24 horas, ha logrado casi 400 mil de reproducciones en uno de sus videos, los cuales fueron captados la noche de este miércoles.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, de 21 años, publicó el clip y pronto comenzó a recibir "likes" y mensajes, logrando acumular más 57 mil "me gusta" y cientos comentarios, imágenes que musicalizó con el popular tema "Salió el sol", del puertorriqueño Don Omar.

Karely presume sus curvas en minifalda y lencería. TK @karelyruizofc1

La influencer no para de causar impacto en las redes con sus atuendos, los cuales se caracterizan por ser descubiertos o entallados, como lo hizo en esta ocasión con su look en el que combinó un corsé verde oscuro con detalles de encaje y transparencias, que llevó con una minifalda de mezclilla y una panty roja que se puede ver en uno de los momentos en que se luce de espaldas.

La influencer ya se ha convertido en una fenómeno en las redes, logrando atraer a una gran cantidad de admiradores. En Instagram ya llegó a los 7 millones de admiradores, mientras que en TikTok acumula 9.2 millones de fans, esto en la primer cuenta que se le había suspendido hace unos meses.

