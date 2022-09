Karely Ruiz revela cuándo dejará OnlyFans: "No quiero estar encuerándome", ¡adiós vaquera!

Karely Ruiz es una de las modelos mexicanas más exitosas de OnlyFans, por lo que ha generado muchas ganancias, sin embargo, la influencer reveló que no piensa estar subiendo contenido a la polémica plataforma toda su vida, pues indicó que no quiere seguir "encuerándose", por lo que dio a conocer cuándo podría dejar la red social en donde se ha hecho famosa.

La influencer, de 21 años, se ha hecho famosa por mostrar su curvilínea figura en las plataformas digitales. En una reciente entrevista confesó que comenzó a subir contenido a sus redes como Instagram por seguidores, hasta que descubrió que podía monetizar las fotos y videos, así que se unió a OnlyFans en donde desde el primer momento ganó miles de pesos, sin necesidad de postear nada.

Karely Ruiz planea dejar OnlyFans

Fue en la misma conversación para el podcast "CREAVITO" de Roberto Martínez, que la regiomontana confesó que no está pensando tener una carrera larga en en la polémica plataforma, pues está pensando invertir su dinero en otras cosas como un negocio en el que pueda tener dinero a largo plazo.

"Realmente no quiero seguir toda la vida con OnlyFans. Yo traigo otros en mente, obviamente, ese dinero invertirlo. No quiero tener 50 años y estar encuerándome, pues no. Quiero poner mis negocios", indicó la influencer, quien actualmente tiene 10 mil seguidores que pagan una mensualidad de 16 dólares, es decir, alrededor de 320 pesos.

Kareli Ruiz, quien genera un promedio de 3.2 millones de pesos al mes, aseguró que planea explotar todo lo posible su fama en OnlyFans, y en aproximadamente dos o tres años dejar la plataforma, para comenzar su faceta como empresaria, aunque reveló que aún no sabe qué negocio va a poner.

"Quiero una boutique de lencería, porque es mi público, lo sexy. Ando checando, apenas me estoy metiendo en eso porque dije: 'estoy gastando mucho' y ahora es momento de invertir porque el dinero se me va a ir", dijo la modelo, quien señaló que además de darse algunos "lujos", también ha ayudado a su familia.

La modelo también habló de la posibilidad de regresar a estudiar algo relacionado con la medicina, pues destacó que hace algunos meses intentó retomar el curso, sin embargo, la rechazaron en la escuela debido a que tenía muchos tatuajes. La originaria de Monterrey, Nuevo León, tiene muchos proyectos a futuro, que están lejos de las redes sociales, por lo que sus fans están algo cabizbajos con la noticia.

