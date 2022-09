‘Es como una carta a mi yo de niño’: Lng Sht sobre su nuevo álbum ‘Buenos Adultos’

Gastón Espinosa, mejor conocido como Lng Sht, se ha convertido en uno de los más grandes referentes de la escena del rap dentro de la industria musical de nuestro país, pues su estilo único para transmitir mensajes a través de sus rimas han causado un gran impacto en la vida de miles de jóvenes en México y el resto del mundo.

Y es que su visión artística refleja una realidad desde la perspectiva de sí mismo; plasmando historias personales, como si de un diario se tratara, haciendo alusión a sentimientos, experiencias y momentos que más de uno de nosotros ha atravesado en distintas etapas de la vida. Desde la depresión, hasta rupturas amorosas, Lng Sht ha usado el rap para desmitificar cosas como la salud emocional o el temido paso de la juventud a la adultez.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, el rapero oriundo de Cancún, Quintana Roo, habló sobre lo mucho que ha crecido a lo largo de casi una década como músico profesional y se sinceró sobre lo que significa su proyecto tanto para él, como para los miles de fans que siguen atentos su carrera.

Te podría interesar: Dua Lipa y el largo recorrido del Dr. Simi que fue pateado por la cantante antes del sismo

Los inicios

Si bien el sueño musical de Gastón estuvo presente desde su juventud, nunca creyó que algún día fuera a hacerse realidad; tanto así que incluso estudió la carrera de Derecho como una especie de ‘colchón’ en caso de que tuviera que cerrarle las puertas a la industria del entretenimiento en nuestro país; sin embargo, las cosas resultaron totalmente diferentes.

Tal y como el lo cuenta, fue gracias a su hermano que descubrió la escena punk rock californiano de los noventas con bandas como Green Day, Bad Religion o The Offspring, pero el rap llegó a su vida casi a la par cuando escuchó Dr. Dre o Wu Tang Clan.

‘Mi hermano era el encargado de traer las cosas cool a la casa; cuando llevó esto del punk rock claro que me encantó, pero como él ya lo traía tan arraigado, pensé, bueno, voy a ser algo diferente y de ahí empecé con todo esto del rap, pero también me gustaba todo lo que él escuchaba; se complementó de alguna forma. Desde entonces yo veía a esos artistas en el escenario, cantando sus canciones, conectando con su público y ahí fue que dije, quiero hacer eso, a esto quiero dedicarme’. dijo.

De Gastón a Lng/Sht!

Y a los 27 años, una vez que decidió dejar el derecho para buscar cumplir su sueño, el siguiente paso era buscar su alias de rapero, y aunque le hubiera gustado quedarse con su nombre de pila, finalmente escogió Lng Sht como su marca personal.

‘Mi hermano, que cabe mencionar es muy fan de los cómics, me dijo: ¿por qué no escoges un nombre de un superhéroe ochentero que esté medio olvidado? Había uno de los X-Men que se llamaba Long Shot y me identificaba mucho con él. Su poder era tener buena suerte, y como yo fui ese adolescente que se metía en cualquier cantidad de problemas, pero siempre salía bien librado, lo tomé. Solo lo estilizamos un poco quitándole las o’s y quedó’, comentó.

Con esta nueva persona, Gastón ha tenido un gran recorrido en escenarios de México y el mundo compartiendo sus historias a través de sus canciones; sin embargo, aseguró que cuando ve para atrás, en retrospectiva, le es difícil creer todo lo que le ha pasado, tanto lo bueno, como lo malo, pero siempre agradecido y con la mirada puesta al futuro para seguir cosechando éxitos personales y profesionales.

‘De verdad que a veces no me la creo. Yo le diría al Gastón de hace unos años que confíe en él y en su proyecto porque hemos logrado muchas cosas y vamos por muchas más, pero que me satisfaga y conecte con la gente; viajar, pasarla bien y vivir dignamente de esto’, aseguró.

Te podría interesar: Bad Bunny tendrá su propia materia en universidad de EU, será objeto de estudio por desafiar estas "reglas"

El impacto de su música y Buenos Adultos

Es gracias a esta casi única visión del mundo a través de los ojos de Gastón que su música ha sido capaz de tocar los corazones y vidas de miles de fans, tanto así, que incluso ha recibido mensajes de agradecimiento de gente que asegura haber encontrado refugio en sus canciones y un impacto significativo para salir adelante. Un fenómeno que se hizo particularmente especial gracias a su éxito ‘La Marcha de los Tristes’.

‘Es surreal que la gente se tatúe tus letras o cosas relacionadas a tu música; una cosa increíble. Además, recibir mensajes como: es que tu música me salvó, me sacó de la depresión o me hizo querer salir adelante, no tiene precio. Ese es el verdadero valor de un concepto artístico como el mío y el único reconocimiento que siento que vale. ¿Ganar un Grammy qué?, dijo.

Además de esto, Lng Sht está de manteles largos, pues presenta su más reciente proyecto titulado ‘Buenos Adultos’, álbum que saldrá el próximo 4 de octubre en su totalidad, y es que en los últimos meses ha lanzado siete de las 16 canciones que lo conforman, el más reciente sencillo, ‘Lluvia’ que sirve como antesala para el concierto donde presentará el disco, el próximo 29 de octubre en el Auditorio BB de la Ciudad de México.

Para Gastón, este disco deja claro su sentir acerca del momento en el que vive. ‘Es como una especie de homenaje al niño de 13 años que quería vivir de la música y ahora lo está logrando’, dijo.