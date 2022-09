VIDEO | Vocalista de Grupo Firme conmueve al construir una casa como regalo para sus padres

AB Luna, segunda voz de Grupo Firme dio a conocer su regreso a México, al igual que todos los integrantes de la banda, el cantante retornó a su país porque el 23 y 24 de septiembre se presentará junto a sus compañeros en Guadalajara, Jalisco; y el 24 de septiembre en el Zócalo de la CDMX.

Pero antes de cumplir con sus obligaciones, el famoso aprovechó para visitar a su familia en Tijuana, Baja California y para revisar cómo va el trabajo de construcción de una casa que será el obsequió para sus padres.

El inmueble que está en desarrollo es el presente que Abraham Luna soñó con dar a su familia y que por fin estará listo en los próximos meses, según dijo en varias historias en sus redes sociales oficiales, en donde dejó ver imágenes de cómo va quedando todo.

“Yo creo en diciembre ya lo termino, son muchos meses, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero estoy muy contento porque ya no falta mucho para poder terminar este sueño, porque para mi era un sueño poder regalarle una casa a mis papás y lo voy a poder hacer gracias a Dios, gracias a mi esposa que me ha apoyado en todas mis locuras y en todos mis sueños y es parte de estos logros, gracias a mi equipo de trabajo a Grupo Firme porque muchos de los sueños que yo tenía en mi corazón los estoy logrando y me siento bien contento”, describió.