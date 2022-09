Grupo Firme: Esta es la canción que no pueden tocar en el zócalo este 25 de septiembre

El próximo domingo 25 de septiembre el Grupo Firme ofrecerá un espectacular concierto en la plancha del zócalo capitalino, sin embargo, los miles de asistentes no podrán escuchar todos sus éxitos pues hay una canción en especial que le agrupación liderada por Eduin Caz no pueden tocar en vivo, por lo que en esta ocasión te diremos cuál es ese tema y te contamos cuál es el motivo que los llevó a tomar esta drástica decisión.

“Ya supérame”, “Decide tú”, “Alaska”, “En tu perra vida”, “Calidad”, “El Tóxico” y “Se fue la pantera” son algunos de los temas que no podrán faltan en el repertorio del Grupo Firme para su concierto del próximo domingo 25 de septiembre en la plancha del zócalo de la Ciudad de México donde se espera el arribo de más de 100 mil seguidores de la agrupación tijuanense, quienes muy probablemente se quedarán con las ganas de escuchar el tema llamado “Ni el dinero ni nada” pues desde hace ya varios meses Eduin Caz y compañía decidieron dejarla fuera de su setlist.

¿Por qué Grupo Firme ya no toca “Ni el dinero ni nada”?

Fue en noviembre de 2021 cuando Eduin Caz ofreció una entrevista para el programa de espectáculos de “El Gordo y la Flaca” donde el vocalista aseguró que la decisión de dejar afuera de su setlist la canción “Ni el dinero ni nada” tiene que ver con un asunto personal y no con alguna prohibición como se había especulado.

En su relato, Eduin Caz señaló que el cantar esta canción sobre un escenario se le hacía imposible debido a que le traía recuerdos de su amigo “Giovanni”, a quien ya consideraba como un hermano y refirió conmovido que dicha canción era una de las favoritas del joven, quien fue asesinado luego de haber sido secuestrado.

Eduin Caz prefiere no tocar "Ni el dinero ni nada" en sus shows en vivo. Foto: Especial

“Era una de las canciones que le gustaba a él y últimamente no la puedo cantar es muy difícil para mí cantarla me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar porque se extraña”, declaró Eduin Caz.

Cabe mencionar que Eduin Caz nunca más ha entrado en detalles acerca de este homicidio de “su hermano”, como se refería a su amigo Giovanni, no obstante, de los únicos datos que se tiene certeza es que dicha tragedia enlutó al cantante y al Grupo Firme en general hace poco más de cuatro años.

La letra de “Ni el dinero ni nada” hace referencia a un romance fallido, en el que una mujer cambió a su verdadero amor por otro galán que tenía más dinero y es uno de los temas que ayudaron a catapultar a la cima del éxito al Grupo Firme hace algunos años atrás.

