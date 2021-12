AB Luna de Grupo Firme rompe el silencio y habla del porqué se cayó borracho en concierto de Alfredo Olivas | VIDEO

El músico y segunda voz de Grupo Firme, AB Luna ya dio replica a las declaraciones y videos que se propagaron en Internet en donde aparece en un evento de Alfredo Olivas pasado de copas.

El artista fue invitado por Alfredo Olivas para que cantará junto a él, pero según las imágenes la gente no estuvo conforme con la participación del músico, pues aseguran que estaba muy borracho y solo entorpeció el evento.

A través de un video en YouTube el joven compartió lo que pasó durante ese día y quiso dejar claras las cosas para que no se siga especulando. Abraham inicia el video con varias imágenes del concierto en donde se ve que la está pasando muy bien.

Dijo que se considera fanático de la música de Alfredo Olivas y pasando el Yakifest tuvo unos días libres por lo que decidió ir a Monterrey a ver su espectáculo junto a “Téllez”, otro de sus compañeros de Grupo Firme.

Al llegar a la ciudad le envió un mensaje al artista, Alfredo le contestó y se puso a la orden, tuvo la oportunidad de verlo en camerino. “Yo estaba tomando, porque estaba disfrutando, no iba a trabajar, no iba con la idea de cantar”, mencionó

Ya casi al finalizar el evento, el acordeonista le hizo una señal para que acudiera a cantar con él, mencionó que estaba enfocado en grabar con su celular, que fue su esposa quien le dijo lo que estaba pasando.

“Me dijo ‘quiere cantar compa’, como un chapulín brinqué, me ayudó seguridad a brincar, yo la verdad sentí algo hermoso, yo disfruté cada segundo que estaba con Alfredo, en ningún momento la gente abucheó” dijo.

En lo que respecta al video que circula sobre la caída mencionó que es un tropiezo, pero reitera que si estaba tomado. “Estaba disfrutando con él (Alfredo), agarró el cabrón y se echó una marometa, literalmente voló y ya entonado, yo tambiéne dije ‘porque no puedo hacerlo yo’, estaba uno, dos, con la gente y ya me iba aventar y me hice para atrás y me tropecé con la bocina, obviamente estaba tomado, pero no inconsciente como varia gente dice, me acuerdo de todo y a pesar de qué me caí me di la marometa”, describió.

AB le llevó algunos regalos, entre ellos una botella de coñac de una marca que le gustaba a Alfredo, pero que Luna nunca había probado y que cruzó con tequila, para finalizar el video dijo que de los errores se aprende y que no desea ser el centro de atención por este tipo de cosas, además de que no volverá a revolver estos licores.

Seguir leyendo

Eduin Caz le gana a Christian Nodal y éste VIDEO de Grupo Firme fue el más visto de YouTube en 2021

Eduin Caz: ¿cuánto cobra el vocalista de Grupo Firme por concierto?