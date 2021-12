Integrante de Grupo Firme es abucheado por estar BORRACHO en un concierto de Alfredo Olivas ¡hasta se cayó! | VIDEOS

En diversas plataformas de redes sociales circulan videos de un concierto de Alfredo Olivas, las imágenes han causado revuelo porque uno de los integrantes de Grupo Firme hace un escándalo en el redondel.

Se trata de Abraham Luna, segunda voz de la agrupación más famosa de México, quien estaba en público durante el evento de Olivas y fue invitado por el cantante a interpretar algunas canciones.

AB Luna, como es conocido en el ambiente artístico se encontraba disfrutando del concierto y algo bebido, según imágenes difundidas y personas que acudieron al espectáculo, por esta razón causó algunas incomodidades entre los asistentes al Domo Care, en Guadalupe. N.L.

Uno de los temas que cantó junto a Alfredo Olivas fue “Ya no vuelvo contigo”, AB paseó por el escenario y saludó a algunas de las personas que estaban en las primeras sillas, pero después que fue trascurriendo la noche, el cantante no pudo contralar su equilibrio ni mantenerse de pie y fue a hasta el suelo, causando la impresión de los que se encontraban a su alrededor quienes inmediatamente fueron a ayudarlo, incluyendo Alfredo Olivas.

En la grabación se puede escuchar los gritos y abucheos de la gente quienes se notaban molestos, pues deseaban apreciar la voz de Alfredo Olivas y parecían no estar de acuerdo con la invitación al escenario del integrante de Grupo Firme.

En redes sociales no se han pronunciado con alguna opinión al respecto sobre lo que pasó y los mensajes de donde no aprueban el comportamiento de Luna. Cabe señalar que Grupo Firme se encuentra de estreno presentaron el nuevo tema “Cada quien” en el que comparten crédito con el cantante de música Urbana Maluma y que es uno de los proyectos más esperados por el público.

Seguir leyendo

Grupo Firme: Novio de Jhonny Caz irrumpe en concierto para pedirle matrimonio; así fue el momento

¡Adiós Grupo Firme! Él es el sonorense que la está rompiendo en Estados Unidos y es el #1 en monitorLATINO