Adiós Amber Heard, Johnny Depp está saliendo con su abogada

Luego de la intensa batalla legal que Johnny Depp sostuvo con Amber Heard, se llegó a especular que el actor de “Piratas del Caribe” ya no quería saber nada del amor, sin embargo, en las últimas horas esta teoría quedó completamente desestimada pues se dio a conocer que el actor de 59 años está saliendo con su abogada, Joelle Rich, quien es menor que él por 22 años, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos al respecto de este nuevo romance del camaleónico actor de Hollywood.

El nuevo romance de Johnny Depp fue destapado a través del portal de “Us Weekly” donde se publicaron declaraciones de una persona allegada al actor y a la especialista en leyes, quien decidió mantener su identidad en el anonimato y en sus declaraciones aseguró que “La química entre ambos es algo fuera de serie” y que “es serio lo que hay entre ellos”.

Joelle Rich tiene 37 años, dos hijos y está divorciada. Foto: Especial

Tras la confirmación del nuevo romance de Johnny Depp, se informó que Joelle Rich y el actor se conocieron en 2018 cuando la abogada de 37 años de edad representó al actor en la demanda por difamación contra el diario británico “The Sun”, la cual, no resultó favorable para el protagonista de "Charlie y la fábrica de chocolate".

Asimismo, trascendió que, en aquel entonces, Joelle Rich estaba casada con su esposo de nombre Jonathan, quien es el director del grupo de finanzas corporativas Bluebox, no obstante, la abogada y el actor comenzaron un romance sumamente “discreto” y llevaron las cosas con calma para que la especialista en leyes pudiera divorciarse del padre de sus dos hijos.

De momento, hay declaraciones cruzadas en torno al estado civil de Rich pues en algunos medios se asegura que ya está divorciada, pero en otros se dice que todavía no culmina su proceso, por lo que legalmente sigue casada con el padre de sus hijos, pese a que ya no viven juntos.

Johnny Depp conoció a Joelle Rich en 2018. Foto: Especial

Es importante señalar que Joelle Rich, quien trabaja para una de las firmas de abogados más prestigiosas del Reino Unido, no formó parte del equipo legal que representó a Johnny Depp en la demanda en contra de Amber Heard por difamación, la cual, resultó favorable para el actor, no obstante, no está de más recordar que durante este proceso el actor fue relacionado sentimentalmente con Camille Vasquez, quien fue la cabeza de su equipo legal en el mencionado proceso, no obstante, la abogada negó dichas versiones en todo momento.

Para finalizar, el informante de “Us Weekly” refirió que Johnny Depp y Joelle Rich se frecuentaban en diferentes hoteles al principio de su relación para pasar desapercibidos, así mismo, se enfatizó que cuando el actor de “El joven manos de tijera” inició su relación con la abogada ya estaba divorciado de Amber Heard, por lo que, por lo menos de su parte, no hubo ningún tipo de infidelidad.

De momento, ninguno de los dos involucrados han confirmado por su propia voz su romance, sin embargo, se espera que sea en los próximos días fluya más información sobre la relación del mediático histrión.

