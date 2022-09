Amber Heard habría pedido prestado a sus amigos para pagarle a Johnny Depp

La actriz Amber Heard sigue enfrentando problemas económicos para pagarle a Johnny Depp, tras perder el juicio que el artista interpuso en su contra. Ahora estaría pidiendo dinero prestado a sus amigos para poder saldar la deuda, sin embargo, muchos de ellos le dieron la espalda, reportan medios estadounidenses.

El pasado mes de junio, un jurado en la ciudad de Fairfax, Virginia, resolvió el caso de difamación que el actor Johnny Depp presentó contra su ex esposa Amber Heard a favor del protagonista de "Piratas del Caribe". Después de seis semanas de escuchar sus polémicas declaraciones, en las que ambos revelaron abusos y violencia en la relación, el jurado determinó que la celebridad, de 36 años, tiene que pagar más 10 millones.

Amber Heard pide prestado para pagarle a Johonny Depp

Desde que se dio a conocer el veredicto, se ha dicho que la estelar de "Aquaman", no tiene dinero para pagar esa cantidad de dinero a su ex pareja. Ahora, de acuerdo a información publicada por Geo New, la actriz le habría pedido prestado a sus amigos, como Margot Robbie, Cara Delevnigne y Kristen Stewart, con quienes solía salir de fiesta y era muy unida.

Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard por difamación Foto: Especial

Sin embargo, de acuerdo a la fuente, la actriz no tuvo una respuesta favorable y en algunos casos hasta la ignoraron. "Amber se acercó a varias de sus compañeras de fiestas con la esperanza de que la ayuden con un lugar donde quedarse, pero ha sido desairada y, en muchos casos, completamente 'ghosteada'", destacó la revista.

La ex esposa de Depp no ha hablado sobre los supuestos complicaciones económicas que tiene, sin embargo, se conoce que tuvo que buscar un lugar más pequeño y económico para vivir, y está vendiendo la enorme residencia que tiene en el desierto de California, esto para recaudar fondos, ya que también ha perdido algunos contratos con marcas y en la industria cinematográfica.

Por otra parte, hace algunas semanas la agencia Zen Models, que representa a figuras del cine para adultos, le hizo una propuesta para protagonizar una de sus películas. "El clip será creado para empoderar a Amber y a su sexualidad", explicó la presidenta de la empresa, Verónica Madarian, quien le ofreció 9 millones de dólares.

En tanto, Amber Heard quiere intentar que la Corte de Apelaciones revoque la sentencia, por lo que despidió a Elaine Charlson Bredehoft para dar paso a los reconocidos abogados David L. Axelrod y Jay Ward Brown, quienes la ayudarán en este nuevo proceso legal para evitar pagarle a su ex esposo.

SIGUE LEYENDO:

Esta es la estrategia de Amber Heard para acabar con Johnny Depp