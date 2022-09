¿Alegrijes y Rebujos juntos otra vez? Así lucen sus protagonistas en pleno 2022

El pasado 16 de septiembre el actor y cantante Jesús Zavala cumplió 31 años de edad por lo que hizo una fiesta para celebrar esta fecha en donde invitó a sus mejores amigos entre ellos sus ex compañeros del reality show Código F.A.M.A, Miguel Martínez y María Chacón.

Los tres jóvenes actores y cantantes desde que salieron del antes mencionado reality show han trabajado en diversas telenovelas en una de ellas lo hicieron juntos la cual fue Alegrijes y Rebujos, luego de esto cada uno siguió sus proyectos laborales por separado, sin embargo, su amistad ha crecido junto con ellos al paso de los años.

El encargado de compartir una fotografía del feliz encuentro en la fiesta de quien da vida a “Hugo Sánchez” en la serie “Club de Cuervos” fue Miguel Martínez quien es recordado por su papel como “Alcachofa”.

“Siempre me preguntan que si aún somos amigos, la respuesta es: No, ¡somos hermanos!”, escribió el ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy”