Mariana González derrite la red con atrevido body de látex y revelador escote: VIDEO

Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian Mexicana” se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó sensualidad y belleza en Instagram donde publicó un video en el que apareció luciendo todas sus curvas con un entallado y escotado body de látex que la hizo lucir más bella que de costumbre, por lo que la futura esposa de Vicente Fernández Jr. se llevó cientos de halagos y se confirmó como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la empresaria nacida en Tepatitlán, Jalisco publicó un par de videos en los que apareció presumiendo todas sus curvas frente a un espejo y en dichas grabaciones, las cuales realizó desde un lujoso hotel en Tulum, apareció utilizando un revelador body de látex negro, el cual remarcó su estilizada figura, la cual, es producto de múltiples cirugías estéticas, tal como lo ha reconocido en diferentes ocasiones.

En sus videos, Mariana González Padilla no dijo ni una sola palabra y solo musicalizó sus clips con temas de Reggaetón de Don Omar y J Balvin, respectivamente, no obstante, se encargó que se pudiera apreciar su figura de todos los ángulos posibles, además, realizó algunos gestos más que seductores que enloquecieron a sus miles de fans.

Pese a que los videos de la prometida de Vicente Fernández Jr. fueron difundidos a través de sus historias de Instagram, las grabaciones no tardaron en llegar a otras plataformas de redes sociales y páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos.

“Chulada de mujer”, “Cada día más guapa”, “¡Qué cuerpazo!”, “La perfección hecha mujer” y “Todo un bombón” fueron algunos de los halagos que se llevó la empresaria, quien hará su debut en televisión como participante del reality show llamado “Rica, Famosa, Latina”, el cual, todavía no tiene fecha de estreno pero que ya se encuentra en su fase final de grabaciones.

“La Kim Kardashian Mexicana” no se separó de Vicente Fernández Jr.

Hace un par de días, comenzó a circular un video en el supuestamente Mariana González confirmaba su separación de Vicente Fernández Jr. sin embargo, todo se trató de una confusión pues se sacaron de contexto sus declaraciones, pero lo que realmente quiso decir la empresaria es que actualmente están separados por motivos de trabajo, pero dejó ver que están más enamorados que nunca y hasta señaló que en cuanto puedan se irán de vacaciones para darle rienda suelta a su amor.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. están más enamorados que nunca. Foto: IG: marianagp01

“¿Qué les parece? Me tuve que maquillar yo, porque mañana llega mi bombón, ya lo estoy esperando con ansias desesperadas, me tocó hacerme la producción a mí y por trabajo nos tocó estar separados, mi amorcito está en Colombia y a mí me tocó estar en Tulum, por eso no pudimos estar en Las Vegas ni en ningún lugar teníamos muchas ganas de ir a la pelea”, fue la declaración de Mariana González que desató los rumores de su separación del cantante.

SIGUE LEYENDO:

Mariana González eleva la temperatura con atrevido outfit de transparencias: FOTO

¿La familia Fernández preocupada? Temen que Vicente Jr. dé parte de la herencia de su padre a Mariana González