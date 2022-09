¿Se acabó el amor? Mariana González confirma que está separada de Vicente Fernández Jr. | VIDEO

En las últimas horas los nombres de Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. se han mantenido como tendencia en redes sociales debido a que trascendió que habrían finalizado su relación pues “La Kim Kardashian Mexicana” publicó un video en el que confirma su separación, sin embargo, todo se trató de una confusión pues, aunque actualmente no están juntos, no se trata de una ruptura, por lo que a continuación te contamos todo lo que verdaderamente pasó.

Todo este revuelo de la supuesta separación de “La Kim Kardashian mexicana” y Vicente Fernández Jr. se originó a partir de un video en el que la empresaria originaria de Tepatitlán, Jalisco compartió un video en sus historias de Instagram en el que explicaba que desde hace unos días no está junto a Vicente Fernández debido a que se tuvieron que separar por motivos laborales, no obstante, el video se sacó de contexto y en redes comenzó a circular solo el fragmento donde “confirmaba su separación”, pero lo que realmente dijo fue lo siguiente:

“¿Qué les parece? Me tuve que maquillar yo, porque mañana llega mi bombón, ya lo estoy esperando con ansias desesperadas, me tocó hacerme la producción a mí y por trabajo nos tocó estar separados, mi amorcito está en Colombia y a mí me tocó estar en Tulum, por eso no pudimos estar en Las Vegas ni en ningún lugar teníamos muchas ganas de ir a la pelea”, señaló la empresaria.

En otro momento de su video, Mariana González Padilla aseguró que será este lunes 19 septiembre cuando finalmente se reúna con Vicente Fernández Jr. y adelantó que se tomarán un merecido descanso debido a que los últimos meses estuvieron llenos de intensidad debido a las grabaciones de “Rica, Famosa, Latina”, el programa que marcó el debut de la empresaria en televisión que está próximo a estrenarse.

“En cuanto acabe el trabajo ahora sí de vacaciones, ustedes me ven relajada, pero pregúntenle a Vicente, a mis hermanas, fueron dos meses de ansiedad, dos meses de vestuario, dos meses de todo, me la pasaba en el spa, en el cabello, ¿no vieron? Tengo tango que agradecer, muchísimas personas que fueron mi apoyo para este proyecto, gracias, gracias, gracias”, finalizó Mariana González.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González tienen más de dos años de relación. IG: vicentefdzjr9

Por su parte, Vicente Fernández Jr. publicó una fotografía en la que aparece con un outfit total black que lo hizo lucir más que distinguido y para acompañar su postal escribió “Te extraño mi vida” y etiquetó a Mariana González, por lo que quedó más que claro que siguen más enamorados que nunca y enfocados en sus respectivos proyectos laborales.

Cabe mencionar que, desde hace unos meses atrás, la pareja confirmó que sí tienen intenciones de llegar al altar, sin embargo, señalaron que querían esperar “el momento justo” para convertirse en marido y mujer, lo cual, ha sido interpretado por los fans de la pareja como una señal de que esperarán a que se cumpla por lo menos un año de la desafortunada muerte de Vicente Fernández, por lo que se ha especulado que la mediática pareja podría llegar al altar en algún momento del 2023.

