Lleva su música más allá de las redes sociales

Fenómenos virales como el de Macario, quien luego de su irrupción en redes sociales incluso logró ser invitado a la nueva edición del Vive Latino, parecen apuntar a estas plataformas como el nuevo escaparate a conquistar por los nuevos artistas.

Y aunque Juan Pablo Zola, quien cuenta con 5.9 millones de seguidores en TikTok y más de 20 mil en Instagram, también las aprovecha, no olvida que cantar ha sido el sueño que ha guiado su vida desde el inicio.

“Desde muy chiquito yo quería ser cantante, pensé 'es mi sueño y voy a esforzarme de aquí hasta que me muera para estar cantando siempre', pero en pandemia me dio una depresión muy fuerte y decidí que era el momento ya de empezar a cantar.

“Llegué a un punto muy bajo y sabía que lo único que me iba a poder motivar era atreverme a este sueño y creo que una de las dificultades que he encontrado en esta carrera es la cantidad de oferta que hay: a cada minuto, cada hora sale un nuevo artista, un nuevo creador que está haciendo música, alguien que se hizo viral”, señala Zola, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Redes sociales: un arma de doble filo

Desde el nacimiento de su proyecto, titulado Mucho cambia en un año, hasta su reciente presentación en un recinto de la Ciudad de México, Zola ha insistido en obtener cada una de sus oportunidades gracias al trabajo constante.

“Ser un artista independiente con recursos que yo solito estoy consiguiendo la verdad es algo complicado. Dependemos de las redes sociales para que nos hagamos virales y todo ese tipo de cosas, si ha sido como algo complicado, pero pues aquí seguimos y le estoy echando muchas ganas la verdad.

“Creo que las redes sociales sí son un beneficio enorme en la carrera de un cantante, sin embargo, no creo que los seguidores en redes sociales reflejen el éxito que pueden llegar a tener en su música, creo que yo me he concentrado más allá de volverme viral y que la gente conozca mi contenido”, rememora.

La gran aceptación que tuvo su primera placa en Spotify lo llevó a despertar el interés de cientos de personas, quienes siguen de cerca su carrera y se volvieron un apoyo fuerte y constante.

¿Cómo me puedo hacer famoso?

Para Zola, atreverse y ser constante son dos elementos innegociables a la hora de iniciar una trayectoria artística, sin importar cuál sea la expresión que se elija o la edad a la que se quiere empezar.

“Yo aconsejo que se atrevan, la verdad es que la clave es atreverse y una vez que lo hiciste no pares. Sé que estamos en un mundo y en una era donde todo lo digital nos come la cabeza todo el tiempo, pero creo que si mantienes tu meta a la vista, hace que lo quieras más que la persona que está al lado de ti.

“En vez de compararte con otras personas, quiérelo más que la persona que está al lado de ti y se va a lograr y el punto es que la gente se va a enamorar del amor que tengas por el arte que estés haciendo”, concluye.

