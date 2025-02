Municipios: el hoyo negro del presupuesto

Si algo dejó claro la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública 2023 es que los municipios de México son, sin duda, el punto más oscuro en el manejo del dinero público. De los 51 mil 979 millones de pesos con irregularidades detectadas, más de 40 mil millones corresponden a estados y municipios. Estos gobiernos que son el primer contacto de la ciudadanía, acumulan irregularidades por más de 15 mil 800 millones de pesos.

Por dar algún ejemplo hablemos de San Luis Potosí. La ASF auditó 23 ejercicios en 19 municipios de ese estado y encontró irregularidades que superan los 423 millones de pesos. El municipio de SLP capital, encabezada por Enrique Galindo desde 2021, actualmente reelecto, lidera la lista con observaciones por 125 millones de pesos, seguido por Rioverde, con 85 millones, gobernado por el PVEM con Arnulfo Urbiola Román desde 2021. También en Axtla encabezado por Gregorio Cruz Martínez, con 61.4 millones, quien ha estado envuelto en varios escándalos desde 2021; seguimos con Ciudad Valles con 58.1 millones gobernado por David Armando Medina Salazar, y Ciudad del Maíz con 52.6 millones gobernada en 2023 por la panista Mireya Vancini Villanueva.

Pero no es exclusivo de SLP. En Hidalgo, se detectaron irregularidades en Ixmiquilpan con adjudicaciones directas sin justificación y Tepehuacán de Guerrero, con proyectos inexistentes, acumulando 31.1 millones de pesos sin comprobar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Yahualica, tiene irregularidades por 14.3 millones de pesos en proyectos sin planeación, pagos por obras no ejecutadas y expedientes técnicos incompletos. En Huautla, se pagaron obras que simplemente no existen. Todo esto con dinero que, en teoría, debía destinarse a comunidades en pobreza extrema.

Hablamos de estos municipios sólo por mencionar a algunos, ¿dónde quedó ese dinero?

Lo más grave es que en muchos casos, estas fallas en la rendición de cuentas no son simples errores administrativos, sino un síntoma de algo peor: la corrupción e infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales, el eslabón más débil del gobierno. La primera línea de batalla contra la delincuencia, pero también la más expuesta a la corrupción y la infiltración criminal.

En Corto 1.- La que está aguantando el fuego amigo es la comisionada Julieta del Río, pues no gustó a muchos que denunciara una serie de irregularidades. Y es que el auditor David Colmenares confirmó que algunas personas han sido víctimas de extorsión por parte de altos mandos del INAI. Y por esto le quieren colgar milagritos a la funcionaria, aunque ella misma dice que seguirá en la batalla hasta que desaparezca el INAI a donde, por cierto, llegaron nuevas auditorías.

En Corto 2.- En Michoacán, los productores de limón gritan auxilio, pero el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla los desestima. Mientras las oficinas del Tianguis Limonero cierran por amenazas y la incertidumbre crece entre los citricultores, el mandatario minimiza el problema y sigue sin ofrecer soluciones claras. En la región de Apatzingán, donde los caminos están minados—literalmente—y los productores salen de sus casas sin saber si volverán, lo que se necesita es acción contundente, no discursos vacíos. Pero parece que en Palacio de Gobierno, las prioridades son otras. ¡Como siempre!

