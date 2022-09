VLA: El momento exacto en el que sismo de 7.7 grados sorprendió a los queridos conductores | VIDEO

Al igual que millones de mexicanos, los conductores de “Venga la Alegría” fueron sorprendidos por el sismo de 7.7 grados que sacudió la zona centro del país este lunes 19 de septiembre, afortunadamente, los presentadores no entraron en pánico y lograron mantener la calma para desalojar los foros de grabación de TV Azteca, por lo que a continuación te contamos cómo es que se vivió este fuerte temblor en el famoso matutino.

El reloj del famoso matutino de TV Azteca marcaba las 13:06 horas cuando Ismael Zhu Li se estaba encargando de presentar su clásica sección de cocina, en la cual lo estaban acompañando Roger González y William Valdés, quienes ya se estaban saboreando las preparaciones del ex campeón de MasterChef México, no obstante, Ricardo Cásares interrumpió la sección para alertar sobre la activación de la alerta sísmica, la cual, no se trataba de un simulacro, como minutos antes había sucedido.

“Perdón que te interrumpa, me están diciendo que está sonando la alerta sísmica, entonces yo creo que vamos a pausar esto, vamos a tratar de guardar la calma, vamos a seguir el protocolo que justamente… ojalá que alguien me pueda dar instrucciones, tengamos calma justamente como lo dicta el protocolo, ustedes en casa que están escuchando la alerta sísmica, salgan, parece que nos vamos a enlazar con Azteca Noticias, vamos a salirnos, vamos a seguir el protocolo”, fueron las palabras de Casares quien salió del foto de grabación junto a sus compañeros de emisión.

En la siguiente toma, Sergio Sepúlveda tomó la palabra y se pudo ver que afuera ya estaban el resto de los conductores de VLA, Patricio Borgetti, Flor Rubio y Laura G fueron los que lucieron desencajados y sumamente preocupados por la situación, mientras que Anette Cuburu no dejaba de mandar mensajes a través de su celular seguramente para comunicarse con sus seres queridos.

“Estamos en este momento a las afueras del foro 6 de TV azteca, acabamos de escuchar una alarma sísmica, nos dijeron que no es un simulacro, pero bueno estamos haciendo lo que hace apenas unos minutos platicábamos en el simulacro y en este momento nos enlazamos con nuestros compañeros de noticias”, finalizó el conductor, quien cedió las cámaras y los micrófonos para el equipo de noticias.

Luego del reporte del equipo de noticias, las transmisiones de “Venga la Alegría” se retomaron con normalidad, sin embargo, solo se realizó una promoción comercial y en los minutos siguientes mandaron a un largo periodo de comerciales para consumir el tiempo y solo regresaron para despedir la emisión.

Reporte oficial del sismo

De acuerdo con la última actualización del Servicio Sismológico Nacional el temblor de este lunes 19 de septiembre fue de magnitud 7.7 grados en la escala de Richter y el epicentro fue a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán. De momento, el gobierno federal no reporta daños en ningún estado en el que se percibió el movimiento telúrico, sin embargo, ya se desplegaron los operativos pertinentes para detectar cualquier tipo de afectación.

SIGUE LEYENDO:

AMLO da primer reporte del sismo: “Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave”

"No se reportan daños": Claudia Sheinbaum tras sismo de 7.4 en CDMX

Sismo Hoy: Momento exacto en que se sintió el temblor en la alcaldía Benito Juárez | VIDEO