Camila Cabello: El día que brilló en el escenario junto a su papá con una canción de Luis Miguel

Camila Cabello continúa sumando éxitos como cantante y en el camino ha rendido homenaje a sus raíces mexicanas, es por ello que un video en TikTok en el que canta con su padre se hizo viral de inmediato, pues compartieron el escenario para entonar una de las melodías más famosas de Luis Miguel que gana popularidad durante las fiestas patrias.

Aunque Cabello nació de Cojímar, Cuba, el 3 de marzo de 1997 su padre es mexicano y ha crecido acompañada por la música nacional, por lo que trata de transmitir el cariño que tiene por la cultura a través de la música y acompañada en todo momento del mariachi.

Tal y como sucedió durante su concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México en 2018, donde estuvo acompañada sobre el escenario de su padre, Alejandro Cabello, para compartir un tequila y cantar juntos “México en la piel” de Luis Miguel.

Este momento quedó en el corazón del público y de su papá, quien cumplió uno de sus grandes sueños ya que deseaba cantar junto a su hija en México. Además, los internautas aseguraron que el tono de voz de Alejandro Cabello es similar al de “El Sol”, por lo que por un momento consideraron que podría ser él.

Camila Cabello homenaje a México

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Señorita” se muestra orgullosa de su descendencia mexicana, pues en diciembre pasado se hizo acompañar del mariachi para cantar “I’ll be home for Christmas”, la misma que en algún momento interpretó Luis Miguel pero en español.

“Quería rendir homenaje a mi herencia mexicana con esta versión navideña. Luis Miguel lo hizo primero y en español, pero quería llevarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de la música de mariachi. Mucho amor a México y por la música bella de mi país”, dijo.

En 2021 también estuvo de visita en México junto al cantante Shawn Mendes antes de su repentina ruptura tan sólo unas semanas después. La pareja fue captada disfrazados y paseando por las calles de Oaxaca, una de las entidades que brillan por esta celebración.

