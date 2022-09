Trata de no sonreír antes de ver cómo lucía Victoria Ruffo a los 3 años

Victoria Ruffo es una actriz de 60 años y conocida por ser una de las más destacadas de la televisión de nuestro país. Se la reconoce además por ser la hermana de la productora Gabriela Ruffo y esposa del actor Eugenio Derbez. Actualmente, está casada con el político Omar Fayad y con quien tiene dos hijos. A través de sus redes sociales, compartió una imagen de cuando tenía tan sólo tres años que causó ternura entre sus seguidores.

Su carrera como actriz la inició en la década del ’70 y en la década del ’80, Victoria Ruffo hizo un total de ocho películas y se dedicó exclusivamente a trabajar a telenovelas, donde las más conocidas se encuentran ‘La Madrastra’, ‘Simplemente María’, ‘La Fiera’ y le permitió adquirir notoriedad en toda América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Es considerada como la reina de las telenovelas y hace poco se confirmó que regresará a la televisión con ‘Corona de Lágrimas 2’.

Victoria Ruffo, actriz de 60 años. Fuente Instagram @victoriaruffo

En los últimos días cuando se conoció que Eugenio Derbez había sufrido un accidente doméstico, quien reaccionó a esto fue su ex esposa y madre de su primer hijo, Victoria Ruffo. La actriz de 60 años, al parecer nos e ha pronunciado al respecto y no está al tanto de los problemas de salud de su ex esposo y disfruta de su matrimonio con Omar Fayad.

A través de sus redes sociales, Victoria Ruffo compartió una imagen de su niñez que causó ternura y se trata de cuando tenía tan sólo tres años. En su posteo que recibió miles de likes, la actriz agregó: “Hace algunos años. Me estaba buscando un peine”. Entre los comentarios que recibió se destacaron “Preciosa”, “Morí de amor”, “Te ves hermosa”.

Así se veía Victoria Ruffo cuando tenía tres años. Fuente Instagram @victoriaruffo

En su cuenta de Instagram, Victoria Ruffo tiene más de dos millones de seguidores y allí se encarga de compartir todo tipo de contenidos, desde fotos con sus familiares, hasta los nuevos proyectos en los que se encuentra trabajando. La telenovela que saltó a la fama la protagonizó en 1983 cuando tenía 21 años y se trata de ‘La Fiera’.