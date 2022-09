Bernardo Castilla fusiona pasiones con "Blood or Honey"

Conocido por su trabajo en “Luis Miguel: La Serie” y “El Baile de los 41”, el actor Bernardo Castilla también se mueve en la industria musical con el sencillo “Blood or Honey”, un tema que le permite explorar en sus sentimientos y narrarlo a través de letras íntimas.

Para el intérprete este tema es como compartir un viaje, ya que lo que busca es contar historias, aunque también la ve como una especie de lienzo en el que el público puede encontrar distintos significados.

Castilla ya había entrado al mundo de la música con el trío yucateco Glass Cristina, sin embargo, este trabajo es completamente íntimo, aunque no dejará a sus compañeros e incluso tiene una serie de presentaciones en varias partes del país, seguirá buscando letras que definan su proyecto solista.

“En mi repertorio personal tengo más de 20 canciones, pero para mí no se trata sólo de hacer música porque sí, sino buscar temas que me sorprendan, no soy músico de conservatorio, pero me gusta encontrar cambios armónicos que cautivan, así que prefiero escribir poco a poco”, detalló.