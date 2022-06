Ximena Santaolalla aborda el horror de Guatemala en los 80

La historia describe a Efraín Ríos Montt con dos palabras: cruel y sanguinario. Organizaciones de derechos humanos estiman que durante los 17 meses que fue presidente de Guatemala, entre 1982 y 1083, se registraron 10 masacres diarias; más del 80% de las víctimas eran indígenas. Este periodo de extrema violencia en el país vecino es el tema de la novela “A veces despierto temblando” (Literatura Random House, 2022), de Ximena Santaolalla, abogada y terapeuta que debuta como escritora.

El juicio contra Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio y por delitos contra los deberes de humanidad, permitió a más 100 víctimas declarar sobre los horrores que vivieron. En esta obra, que ganó el Premio Mauricio Achar 2021, la escritora recupera no sólo las voces de las víctimas, también de los victimarios. “Con más de 100 mil personas asesinadas o desaparecidas, me preguntaba cómo es posible que esta historia no sea tan visible y tan conocida por todos, al menos por nosotros, los mexicanos; la razón, creo, tiene que ver con el racismo, muchas de las víctimas eran de pueblos originarios”, dice en entrevista.

Santaolalla (Hidalgo, 1983) explica que cada uno de los personajes tiene un componente de realidad. “Aura, por ejemplo, es resultado de historias reales, una chica que fue secuestrada por los militares y fue torturada, y el de una joven que fue violada y su hijo, producto de esa violencia, le fue robado”, cuenta.

Y también le da voz a los kaibiles, los soldados de élite. “La voz de los victimarios no ha sido tan explorada, ellos han sido reacios a dar su testimonio; me pareció importante abordar qué está pensando una persona que es capaz de masacrar y torturar, en muchos casos, a su propia comunidad”, detalla.

Las razones de la violencia de los perpetradores pueden tener diversas y complejas razones, desde la psicopatía hasta el contexto en el que es orillado ejercer violencia. “Hay motivos y situaciones difíciles de entender. Por ejemplo, para evitar ser asesinado durante un entrenamiento, hay personas que eligen ser los verdugos y ejercer actos de violencia tan terroríficos. Además, no elegí los actos más impactantes, no lo hubieran creído”, lamenta.

Pero hay otros casos, como el del comandante kabil Francisco Chinchilla, que sí disfrutaba violar, desaparecer, torturar, asesinar a las personas. “Me interesa pensar en si siempre tenemos la oportunidad de decir que no”, agrega.

El conflicto en Guatemala, señala, se debió a razones políticas, geográficas, económicas y, sobre todo, racistas. “Querían el poder y el control, creyeron que si deshacían de los habitantes podían explotar sus tierras para plantaciones, para generación de energía eléctrica, para extraer minerales; esto, sumado a la idea de que la existencia de personas pertenecientes a pueblos originarios iba en contra del desarrollo del país y debían ser eliminados, información que hoy sabemos porque ya está desclasificada el documento Operación Sofía en el que claramente se puede leer que estaban decididos al exterminio”, explica.

Y añade: “Yo quería hacer un artículo sobre este periodo, pero pensé que podía ser más rico desde la ficción. El objetivo era y es que muchas más personas conozcan más sobre lo que pasó en Guatemala”.

DATOS

Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),

Se ha desempeñado como terapeuta para adultos sobrevivientes de violencia temprana.

Ha trabajado como profesora asociada y asistente de investigación

Ganó el “Premio Mauricio Achar / Literatura Random House 2021.

El jurado fue compuesto por Cristina Rivera Garza, Julián Herbert y Alaíde Ventura, entre otros.

100 mil asesinados se estima que hubo durante su gobierno.

400 comunidades indígenas fueron desaparecidas.

17 meses duró la dictadura de Ríos Montt.

