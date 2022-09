Pepe Ávila del Pino: El mexicano que convirtió su hobby en profesión

Pepe Ávila del Pino siempre soñó con hacer cine y dirigió varios cortometrajes, sin embargo, no fue hasta que descubrió la cinematografía, que encontró su verdadera pasión y aunque al principio la veía como un hobby, hoy es su profesión, la cual desempeña en la serie House of the Dragon.

Ávila estudió filosofía en la UNAM y comunicación en la Ibero, mientras escribió y dirigió sus primeros cortos. Después hizo comerciales y videos musicales, al mismo tiempo que alistaba su primer largometraje; fue entonces cuando un amigo le habló de una escuela de cine en Nueva York, consiguió una beca y entró.

“Hice fotografía en un corto en 16 mm en blanco y negro y me encantó el proyecto. Fue un proceso creativo distinto a lo que había hecho, era más conceptual. Me empezaron a llamar para hacer producciones más grandes… Ahora me siento afortunado por trabajar con directores y actores que admiro”, afirmó.

Su primera oportunidad en producciones más grandes fue en 2016, cuando el director Greg Yaitanes lo invitó a trabajar en la serie Quarry; desde entonces, ambos querían repetir la experiencia, pero no coincidían en proyectos, hasta el año pasado cuando de nuevo lo invitó a unirse a House of the Dragon, la serie más ambiciosa en la que ha trabajado, ya que dedicó un año de su vida para hacer tres episodios: el segundo, el tercero y el décimo.

“El guion del episodio 10 me encantó, creo que esa fue la razón por la que acepté, en realidad todos me han gustado, pero en ese capítulo hay una secuencia que trabajamos muchos meses, jugando con los juguetes de dragones, hasta que se convirtió en realidad, me gusta y me emociona”, adelantó.

PRESUME TALENTO

En estos siete años como cinematógrafo se ha dado cuenta que los crews mexicanos son de los más profesionales y trabajadores, ya que es una industria flexible y el talento nacional sabe adaptarse a todos esos cambios. No cree que la falta de apoyo del gobierno sea el problema para desarrollar historias de calidad como las internacionales.

“No sé si necesitamos apoyo del gobierno, creo que (el problema) más bien tiene que ver con la audiencia y lo que pide, porque se hacen cosas dependiendo la demanda y oferta. Para que se mejore la calidad de lo que se hace hay que cambiar al público, que exija calidad”, contó.

En esta cinta trabajó con nuevas cámaras y herramientas que lo sacaron de su zona de confort.

Agradece a Emmanuel Lubezki, Guillermo Navarro o Rodri­go Prieto por abrir el camino a Hollywood.

En 2023, regresará a México para filmar la adaptación de un libro periodístico y un guion original.

También trabajó en la serie de “Ozark”, “Mrs. America” y “The Deuce”.

12 años lleva viviendo en Nueva York.

