"La Academia": La vez Arturo López Gavito atacó una canción de Ana Bárbara e inició un pleito

"La Academia 20 años" ha sido motivo de controversia desde el primer concierto debido a los constantes pleitos, aunque el que sostienen Ana Bárbara y Arturo López Gavito se remonta a generaciones atrás cuando el "juez de hierro" atacó una de sus canciones.

La tensión crece en el reality show debido a que se encuentra en la recta final y tras la polémica por la hospitalización de los alumnos el desempeño de algunos de ellos sigue generando debate entre los jueces, entre ellos Ana Bárbara y Arturo López Gavito quien habría comenzado la rivalidad desde otra generación.

Ana Bárbara deleitó al público de "La Academia" con su canción "Lo busqué" y se la dedicó a su compañero de panel, aunque esto se trató de una fuerte indirecta luego de que en la generación pasada Gavito la calificara de "bodrio". Algo por que la cantante se dijo ofendida y lastimada.

La canción que inició el pleito entre Ana Bárbara y Gavito. Foto: Instagram @algavito

"Una cosa es criticar y otra ofender"

Tras la explosiva crítica del “juez de hierro”, Ana Bárbara fue invitada al reality show y aprovechó para defenderse pues aseguró que las palabras lograron herirla debido a que escribió “Lo busqué” en un momento difícil de su vida.

“Aunque algunos jueces opinen que hacemos canciones que son un ‘brodio’, aunque algunos consideren que esa canción es una porquería”, dijo Ana Bárbara al borde del llanto mientras abrazaba a Adal Ramones.

“Ojalá y aprendan cuando dan una crítica a respetar la obra. No importa que no nos guste, no podemos ofender. Una cosa es criticar y otra ofender, decir algo con esa autoridad que da, el poder de esa silla, puede ser muy doloroso y puedes herir sentimientos”, dijo a Arturo López Gavito.

