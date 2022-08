Trata de no sonreír antes de ver como luce hoy Violet Anne, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner

Ben Affleck es un actor, director, guionista y productor estadounidense, y fue a partir de finales de la década del ’90 que comenzó a tener mayor prominencia y por estos días, se ha convertido en uno de los más importantes de Hollywood. Por otro lado, tomó mayor trascendencia cuando volvió a vincularse sentimentalmente con Jennifer Lopez, pero previo a la diva del Bronz, estuvo casado con Jennifer Garner, con quien tuvo hijos y así luce su hija mayor.

A lo largo de su carrera, Affleck ha protagonizado exitosas producciones como ‘Gone Girl’, ‘The Accountant’ y fue seleccionado para interpretar a ‘Batman’ donde participó en tres películas. Fuera de su etapa como actor, fundó su propia empresa productora llamada ‘Pearl Street Films’. En las últimas horas, se difundió la noticia que podría volver a ponerse en la piel del ‘Caballero de la Noche’ en la película de ‘Aquaman’.

Ben Affleck, uno de los actores más importantes de Hollywood. Fuente Instagram @benaffleckreturn

Por otro lado, Ben Affleck ha sido conocido por sus romances con celebridades, debido a que mientras se encontraba rodando la película ‘Daredevil’, conoció a Jennifer Garner, por entonces su compañera de elenco. Allí, se conocieron y confirmaron su romance y para el 2005 anunciaron su boda, que culminó en el año 2018 donde se divorciaron. Sin embargo, la ex pareja de actores no terminó en buenos términos, debido a que el productor aseguró tener problemas de alcoholismo por culpa de su ex.

Violet Anne Affleck, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner. Fuente Twitter

Ben Affleck y Jenifer Garner tuvieron tres hijos, Violet Anne Affleck, Seraphina Rose Affleck y Samuel Affleck, que nació en 2012. En cuanto a la hija mayor, ha estado en boca de todos debido a su increíble parecido a su madre y hasta el momento, está concentrada en sus estudios, por lo que no parece estar interesada en la actuación.

Ben Affleck y su hija Violet Anne. Fuente Pinterest

Violet Anne Affleck, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner tiene la nariz, la boca y los iguales a los de la actriz, además de dos encantadores hoyuelos que se le forman en las mejillas. A diferencia de sus padres, ha decidido mantenerse alejada de las cámaras y jamás ha aparecido en eventos y las únicas fotografías que existen son las que han captado los papparazzi. Incluso, en la boda del actor con Jennifer López, la única que no estuvo presente fue la joven, debido a que mantiene una gran lealtad hacia su madre.