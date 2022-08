Michelle Renaud y las fotos montada a caballo que demuestran que es una gran amazona

En redes sociales Michelle Renaud aprovecha para dar a conocer algunos detalles sobre su vida personal y todo lo que pasa en su carrera artística, una de las cosas que comparte ambos rubros de su vida, es la equitación ya que hay proyectos en los que aparece y hace uso de sus conocimientos en esta actividad.

Con videos y fotografías ha demostrado que es una gran amazona y que le gusta practicar con frecuencia este deporte, por eso cada que tiene oportunidad sube algo de material en la que aparece montando un caballo.

Pero la estrella de 33 años no siempre fue una experta, para lograr ser una jinete tuvo que pasar por un proceso y por un doloroso accidente, además confesó que aprendió a andar a caballo como una de las características de “Sara”, el personaje más reciente que llevó a cabo en la telenovela “La Herencia”.

“Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100%, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo (qué se levante en 2 patas) bueno me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como trapo y me enseñó quien manda”, escribió en sus cuentas oficiales junto a varios videos.