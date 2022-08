Hija de Rogelio Guerra arremete contra el actor y su madre a quién señala de "abusadora y estafadora"

El pasado 2 de agosto en redes sociales se viralizó un video en el que la protagonista es Phaedra Guerra, una de las hijas del fallecido primer actor Rogelio Guerra quien hizo fuertes declaraciones en el video que publicó en YouTube sobre la relación con sus padres.

Phaedra además de ser hija de Rogelio Guerra, también es hija de la actriz Phaedra Jhonson a quien tacha de ser una estafadora y abusadora, pues la hija del actor mexicano asegura que su madre no fue una princesa ni tampoco es médico como se dio a conocer en una revista hace poco.

Y es que de acuerdo a la revista TVyNovelas se señala a quien fuera esposa de Rogelio Guerra como una mujer que renunció a su nombramiento de princesa por haberse casado con un hombre que no pertenece a la nobleza.

"Sí, fui princesa. Elizabeth I otorgó el título a una ascendiente mía. Al casarme con un hombre que no es noble, lo perdí. Eso no tiene ninguna importancia. Total, no me pagan por ser princesa", citó TVyNovelas a Phedra Johnson.