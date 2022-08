VIDEO: Bella de la Vega rechaza actuar de nuevo con Sabrina Sabrok; se sintió incómoda con la modelo

Hace meses Bella de la Vega se mostró emocionada por poder participar a lado de Sabrina Sabrok en la realización de videos de corte erótico para su cuenta de OnlyFans, así como para la modelo argentina. Sin embargo, las cosas no fueron como la actriz esperó, pues aseguró que no repetiría la experiencia.

Aunque ella aceptó que ha sido modelo desde muy temprana edad, lo que experimentó no es su rubro y aunque tiene su cuenta en la plataforma de contenido exclusivo "no es su meta en la vida", pues lo que busca es ser una persona reconocida dentro del medio artístico convencional.

"Y tanto como Bella de la Vega se convirtió en actriz de cine triple x y eso, no me gusta para mi, no es algo que yo busque", declaró en una entrevista para Imagen.

Bella de la Vega y Sabrina Sabrok antes de hacer sus videos (Foto: Instagram @actrizbelladelavega)

¿Cómo fue su experiencia con Sabrina Sabrok?

Para Bella de la Vega, su experiencia con Sabrina Sabrok fue bonita y diferente a como lo esperó. Sin embargo, aseguró que sirvió para darle variedad a su público de OnlyFans, pero hasta ahí, pues no le interesa ni le llama la atención para hacer carrera en ese aspecto.

"Yo prefiero una carrera más estable, más sólida y seria. Con la seriedad de vida del mundo del espectáculo, pero más para la familia. Me gusta más el concepto familia", declaró.

No obstante, lo que pensó que sería algo divertido comenzó a tomar una forma que la incomodó al final, pues Sabrina Sabrok esperaba hacer algo más "hardcore", del tipo de producciones que hace para su público, algo a lo que no está acostumbrada y no haría.

"Yo le dije: 'no, más tranquilo, con más reserva'. Cierto pudor también dentro de todo porque soy actriz y puedo hacer una escena tal vez de ese tipo. No tengo miedo ni me da pena, pero tampoco quiero que se malinterpreten las cosas. Entonces, sí fui bastante reservada, esa es la verdad y no me gustaría repetir o hacer cosas así", declaró Bella de la Vega.

