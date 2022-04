'Grabando rico': Bella de la Vega y Sabrina Sabrok dan 'una probadita' de su contenido para adultos

"Sobre advertencia, no hay engaño", reza bien el dicho y así lo demostró la actriz Bella de la Vega, quien anunció sus ganas de participar con Sabrina Sabrok dentro de la industria del entretenimiento para adultos y aunque en un principio sólo fue una propuesta, ya lo hicieron realidad.

La viuda de José Ángel García, padre de Gael García Bernal, reveló las razones que la llevaron a tocar la puerta de la argentina: una mala racha económica y las escasas ofertas de trabajo.

"Necesito trabajar. Necesito mucho trabajar. Estoy pasando una crisis económica bastante difícil que sí me gustaría que Dios ya me quitaría de mi camino. Porque todo son rachas y me encantaría y le pido a Dios que esta racha ya pase y que me mande un trabajo", reveló ante las cámaras de Venga la Alegría.

Aunque entonces la entrevista la dio en tono de broma, al final dejó en claro que sus intenciones eran serias y que deseaba trabajar con Sabrina Sabrok en sus películas triple X. Incluso se hizo de algunas prendas para elevar la temperatura frente a la cámara, así como lencería.

La respuesta de la modelo fue casi inmediata de manera afirmativa "porque todo lo que venga así, innovador, mejor", pues lo importante es que "sea atrevida y quiera generar contenido para ella", declaró.

Sabrina y Bella ya grabaron

A través de sus cuentas de Instagram, las chicas presumieron una fotografía donde aparecen juntas y sentadas en un sillón de color carmín. Sabrina se puso un vestido rojo, de breve tela y con aberturas en el área del abdomen. Por su parte Bella de la Vega usó un babydoll de color negro.

"Grabando rico", escribió la argentina quien dejó que la actriz postrara su mano en su pierna derecha en símbolo de complicidad. Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato con halagos, felicitaciones y los tradicionales emojis de caritas con corazones, así como las flamitas.

"Felicidades Hermosa tu sigue haciendo lo que te gusta y se feliz deja que el mundo Ruede eres una gran persona", "Waooo que hermosa te ves eres una muchacha increíble y muy sexy con todo el respeto que te mereces que bonito contenido" y "Uffffff que delicia ya quiero verlas", fueron algunos de los comentarios que les hicieron llegar.

