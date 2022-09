¿Cuál es el parentesco entre Rhaenyra Targaryen de House of the Dragon y Jon Snow de Game of Thrones?

Desde que llegó por primera vez a la pantalla en en 2011 Game of Thrones, el enredo familiar fue una constante, pues poco a poco se nos fue revelando quiénes eran en verdad algunos personajes, esos que al comienzo de la historia que salió de la pluma de George R. R Martin parecían irrelevantes, pero se convirtieron en los protagonistas.

Desde luego estamos hablando de Daenerys Targaryen y Jon Snow, ¡spoilers!, la primera una joven sin ninguna experiencia y al servicio de su hermano y el segundo considerado hijo bastardo del gran señor del norte y siempre a la sombra de ese estigma, no obstante, ni ella era la joven indefensa que parecía, ni él un hijo ilegítimo, sino todo lo contrario, en realidad se trataba del heredero al trono de hierro de los siete reinos.

Pues bien, se nos ha dicho ya que House of the Dragon es una precuela que se desarrolla unos 172 años antes de los hechos de GOT y en ella los fanáticos van a conocer más de cerca a los Targaryen, la familia del Dragón y la que conquistó a los siete reinos. Hasta el momento conoceos a el Rey Viserys I, su hermano Daemon y a su hija Rhaenyra, siendo éste el personaje que más llama la atención por su inevitable parecido con Daenerys.

Rhaenyra Targaryen

¿Qué parentesco tiene Rhaenyra Targaryen y Jon Snow?

Spoiler 2, es bastante conocido que ya muchos conocen, Daemon y Rhaenyra (sí tío y sobrina) terminan relacionándose sentimentalmente, ellos son los padres de Viserys II, padre de Aegon IV que llegó a ocupar el trono, luego su hijo Daeron II tuvo la misma suerte, igual que su vástago Maekar I quien tuvo como hijo a Aegon V, a quien le sucedió en el reinado Jaehaerys II, para dejarle el poder a Aerys II el “Rey Loco” y padre de la denominada "madre de dragones".

Jon Snow

Pues bien, Rhaegar Targaryen (hermano mayor de la "quebrantadora de cadenas") y Lyanna Stark (hermana de Eddard Stark) estaban enamorados y el fruto de ello fue justamente Jon, a quien su tío el lord Stark, trató de proteger haciéndole pasar por su hijo bastardo.

Daenerys Targaryen

Eso resulta en que Daenerys y Jon son tía y sobrino respectivamente, y de acuerdo con toda la relación mencionada letras arriba, Rhaenyra termina siendo la tatarabuela en séptima línea de "la madre de dragones", lo que se traduce en que es la tatarabuela en octava línea de Snow.

SEGUIR LEYENDO

¿Qué les pasó? Así lucen los actores de Game Of Thrones 11 años después del estreno de la serie de HBO