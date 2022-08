Silvia Pinal: ¿Por qué no cantó Alejandra Guzmán en el homenaje a su madre? Esto fue lo que dijo Sylvia Pasquel | VIDEO

Este lunes 29 de agosto la actriz Silvia Pinal recibió un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes, recinto donde se dieron cita fans, amigos, familiares y artistas del mundo de la farándula. En punto de las 19 horas, la considerada última diva de la Época de Oro del cine mexicano pudo recibir el amor incondicional y agradecimientos de todos.

Como era de esperarse, la Dinastía Pinal estuvo presente, de la cual algunos de sus elementos se integraron a las actividades donde se citaron todas y cada una de las obras que realizó la expareja de Enrique Guzmán. De igual forma, fue reconocida una vez más por su trayectoria, así como por su papel dentro de "Viridiana", de Luis Buñuel, cinta que generó polémica y fue prohibida en varios países.

Sentada en su silla de ruedas y rodeada por su familia, Silvia Pinal escuchó muy atenta todas las voces que la elogiaron, así como los múltiples aplausos que hicieron retumbar el lugar a cada logro de la primera actriz. De igual forma, pudo disfrutar de la actuación de su nieta Stephanie Salas con un fragmento del musical "Hello, Dolly!" que tanta satisfacción le dio a su abuela en 1994.

Sin embargo, destacó la presencia de la rockera Alejandra Guzmán, de quien se esperó tuviera alguna participación para agasajar a su madre, pero nunca ocurrió. Sólo momentos antes de finalizar el evento, se aventuró a tomar el micrófono para expresarle todo su amor a Silvia Pinal.

Antes de citar sus palabras de amor y agradecimiento, Alejandra Guzmán aseguró que "a ella no le tocó cantar", algo que fue muy cuestionado. El periodista Gustavo Adolfo Infante aclaró que Sylvia Pasquel fue la que organizó el homenaje, por lo que pudo dejar fuera a su hermana, ya que "es conocido por todos que no hay buena relación" entre ella y con sus medios hermanos.

Durante una entrevista con Javier Poza, la Pasquel explicó que le envió un mensaje a través de WhatsApp donde le explicó todos los detalles del evento e incluso le mencionó que estaría "bonito que ella participara en ese momento en la obra cantándole a su madre una canción y no quiso", aclaró.

El motivo por el que Alejandra Guzmán no tomó el micrófono para integrarse al homenaje se debió a que sólo iba como hija y no a trabajar

"Yo nada más voy a ir como hija, yo no voy a trabajar. Supongo que si hace ese comentario se refiere a que no estuvo ahí porque estaban todos los que hayan trabajado, pero no porque se le haya invitado o no. Por supuesto que yo invité a mi hermana. ¿Cómo no la voy a invitar? Como le puse en el chat, tú y mi hija son las únicas de la familia que han trabajado con mi mamá en la comedia musical. Entonces sería muy bonito detalle que participaras en un homenaje y ella no quiso..."

Sylvia Pasquel