Raquel Bigorra rompe el silencio sobre la polémica con Daniel Bisogno, asegura que no le debe disculpas

A dos semanas de la muerte del famoso conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, la presentadora de televisión Raquel Bigorra, rompió el silencio, y durante un reciente encuentro con los medios reveló detalles sobre la polémica que se desató luego de haber sido señalada como la responsable de filtrar información privada del periodista de farándula en el 2019, hecho que fracturó su amistad para siempre.

Según dijo el escándalo le provocó bastante disgusto al grado de querer "ahorcar" a Bisogno, explicando que tuvo que lidiar con el duelo de haber perdido su amistad mientras que al mismo tiempo tuvo que enfrentar las críticas de los medios quienes hasta la fecha la siguen acusando por las desgracias que le sucedieron al conductor hasta el día de su muerte.

Asimismo, aseguró que no tenía nada de qué disculparse con Daniel Bisogno, incluso reveló que hay un sin fin de cosas que ella se ha callado sobre el también actor en todos estos años, mencionando que se siente tranquila y nunca ha caído en la victimización pese a los constantes ataques hacía su persona, diciéndose inocente de todas las acusaciones en su contra.

"¿Disculparme de qué?. Esa platica nunca la tuve pendiente. Aquí había de dos sopas, salir y abrir mi boca y contar muchas cosas que nunca conté , yo creo que he sido dueña de mi silencio. Se lo decía a mi esposo, yo estoy muy tranquila, el golpe que aguante estuvo heavy, no se lo deseo a nadie, nunca salí en papel de víctima, nunca me queje de nada", señaló.