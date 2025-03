Sale a la luz el mensaje que le dejó Daniel Bisogno a su examiga, Raquel Bigorra

La muerte del conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, sigue dando de qué hablar en la industria del espectáculo. Ahora su hermano, Alex Bisogno, fue cuestionado sobre la relación que tenía "El Muñeco" con la conductora, Raquel Bigorra, a quien acusó de traicionar su gran amistad.

Hace unos años, en plena transmisión en vivo de "Ventaneando", Daniel Bisogno y los demás conductores señalaron a Raquel Bigorra de traicionar la amistad que tenía con Daniel Bisogno. La famosa habría vendido información sobre el divorcio de "El Muñeco".

Ante esta situación la amistad de Daniel Bisogno y Raquel Bigorra quedó fracturada. En distintas entrevistas la conductora expresó su preocupación por la salud de "El Muñeco", además, desmintió las acusaciones que hicieron en su contra. Lamentablemente nunca se reconciliaron.

A dos semanas de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano, Alex Bisogno, concedió una entrevista en la que habló del pleito que surgió entre el conductor de "Ventaneando" y Raquel Bigorra, con quien tuvieron muchos años de amistad e incluso compartieron foro de televisión.

En este sentido el conductor de televisión dijo que después de la traición Daniel Bisogno les dijo que estaba "desilusionado" y "decepcionado" de Raquel Bigorra. El conductor de "Ventaneando" les habría dicho que no quería saber nada de la reconocida conductora de televisión.

"Estoy desilusionado, estoy decepcionado de ella, no la quiero cerca de mi vida", habría dicho Daniel Bisogno.

Finalmente el exconductor de "Al Extremo" señaló que no le guarda "rencor" a nadie, incluyendo a Raquel Bigorra. Alex Bisogno negó que vaya a buscar a la conductora para una reconciliación, pues argumentó que eran problemas de su hermano y aunque siempre lo apoyó, ellos saben lo que verdaderamente pasó.

"No le guardo rencor a nadie. A todos los enemigos de Daniel Bisogno que les vaya muy bien. Yo estoy en paz, el problema era de ellos, ellos debieron platicar o no, yo no puedo cerrar el ciclo de alguien más", sentenció.