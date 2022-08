"La Bebeshita" derrite TikTok con atrevidos pasos de twerking: VIDEO

“La Bebeshita” acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que aparece realizando un atrevido baile en el que sacó sus mejores pasos de twerking, por lo que como era de esperarse, la querida y simpática conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” causó un gran revuelo entre los internautas, quienes la llenaron de halagos gracias a su extraordinaria belleza.

Fue a través de su perfil oficial de TikTok donde la también cantante, cuyo nombre real es Daniela Alexis Barceló Trillo, compartió el mencionado video en cuestión, el cual fue grabado desde una habitación de descanso ubicada en el foro de “Venga la Alegría” y en dicho clip, la conductora apareció utilizando un entallado y escotado vestido de licra de color gris con algunos vivos negros y amarillos.

En cuanto al atrevido baile de “La Bebeshita” se trató de una coreografía de la canción llamada “Los aparatos” de “El Alfa, Noriel y Trueno”, no obstante, a medio reto viral la ex participante de “MasterChef Celebrity” y “Enamorándonos” decidió salirse del guion y comenzó a realizar algunos movimientos de twerking, por lo que sorprendió a más de uno con sus candentes movimientos de cadera, no obstante, momentos después se reincorporó y entre risas siguió bailando de espaldas a la cámara.

El video de “La Bebeshita” no pasó desapercibido para los casi cinco millones de seguidores que tiene en esta red social y prueba de ello es que en pocos minutos su video superó los 20 mil likes y hasta el corte de esta redacción ya acumula más de 250 mil reproducciones, además, dicho clip también fue difundido en sus otras redes sociales donde también se hizo viral.

“Toda una diosa”, “¡Cuánta sensualidad!”, “Cada día más hermosa” y “¡Qué cuerpazo!” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios del atrevido video de “La Bebeshita” publicado en su perfil de TikTok.

Daniela Alexis Barceló Trillo “La Bebeshita” tiene 31 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística ya que además de ser toda una estrella en la televisión también ha logrado convertirse en todo un fenómeno en redes sociales donde ya es considerada como un auténtico sex symbol gracias a las atrevidas fotografías que publica y por si fuera poco, también ha logrado consolidarse dentro de la escena musical del género urbano donde ya tiene posicionadas varios éxitos.

