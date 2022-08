Los Jonas Brothers arrasan en la Arena Ciudad de México con inolvidable concierto

La noche de este lunes 29 de agosto la Arena Ciudad de México es testigo de uno de los espectáculos más esperados en el país, especialmente por el público juvenil, pues en punto de las 21:43 horas los Jonas Brothers arribaron al escenario ante los gritos enardecidos de sus miles de fans.

El recinto, con un lleno de casi el 100 por ciento, se encendió en cuanto los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas abrieron el show con el icónico tema “Lovebug” que se encuentra entre los más coreados junto a “Sucker” y “Leave before you love me”.

Jonas Brothers en la Arena Ciudad de México. Foto: Stefanía Arreola

Habían pasado sólo tres canciones cuando los artistas estadounidenses suspendieron alrededor de dos minutos el show y solicitaron a los asistentes bajo el escenario hacerse un par de pasos hacia atrás, pues el furor en la energía del público provocaron algunos empujones.

Tropezada llegada a México

Los Jonas Brothers dieron de qué hablar tras anunciar sus conciertos en la Ciudad de México y Guadalajara, pues semanas antes realizaron cambios en las fechas que lograron molestar a las fans quienes ansiosos ya esperaban los conciertos desde febrero cuando los boletos se agotaron.

Las fechas para la Arena Ciudad de México se reprogramaron desde principios de año y fue así como finalmente este lunes 29 y martes 30 los fans pueden disfrutar de su repertorio que contará de 22 canciones, entre ellas “Who’s in your head” y “Remember this”.

El espectáculo no decepcionó a los asistentes quienes, además de deleitarse la pupila con los Jonas Brothers, también disfrutaron del talento de Lasso sobre el escenario y su famosa canción “Ojos Marrones” ya que fue el artista telonero.

Lasso abre concierto de los Jonas Brothers. Foto: Stefanía Arreola

Con información de Estefanía Arreola

