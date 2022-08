La hija de Niurka impacta la red con atuendo de cuero | FOTO

La hija de la reconocida vedette Niurka Marcos, Romina, es una actriz mexicana de series y telenovelas que estudió la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Sin embargo, su fama creció hace poco debido a que se volvió reconocida en redes sociales.

Romina felicita a Kimi

A través de su cuenta de Instagram, Romina Marcos ha alcanzado fama, pues cuenta con alrededor de 699 mil seguidores a la fecha. De hecho, en su cuenta, suele compartir contenido que fomenta el amor propio y la aceptación de cuerpos reales.

Sin embargo, también disfruta de posar con encantadores outfits y dar consejos de estilo o al menos eso demostró en su último post de Instagram, donde compartió los looks que usó este fin de semana para celebrar el cumpleaños de Kimi, novia de su medio hermana Kiko.

(Facebook/Romina Marcos)

En su último post en redes, la joven actriz mostro el vestuario que utilizó para el cumpleaños de su amiga y cuñada Kimi, incluso, compartió un dulce mensaje de cumpleaños para ella. “Te amo popiiiii, hermana, nenaaaaaa… gracias por recibir mis paquetes de Amazon y chismear conmigo siempre. Always sisters”, fue el comentario de Romi para Kimi en su Instagram.

(Facebook/Romina Marcos)

El outfit de cuero de Romi

El look que posó Romi en redes fue una maxi camisa blanca que acompañó con unos biker short de color negro. Además, usó el outfit con un corset y botas de cuero que la hicieron lucir sumamente fresca. “Amo el ofni”, “Omg me encanta”, “Que linda estás”, “Que preciosa Romi”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes no dejaron de elogiar su estilo al vestir.

Finalmente, la hija de la famosa vedette agregó una foto junto a Kimi su cuñada y mostró lo mucho que se quieren, pues aparecen abrazadas posando como si fueran hermanas.

(Facebook/Romina Marcos)

