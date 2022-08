Marcela Moss broncea su cuerpo en atrevido bikini rojo | FOTOS

Así como Issa Vegas derrite las redes sociales con sus bailes desde Miami, Marcela Moss aprovechó sus vacaciones para tomar unos días de “descanso” con sus amigas y para broncear su cuerpo en un atrevido bikini rojo que derritió a todo el que pasaba y la miraba en la playa y alberca del hotel.

En la publicación más reciente de Marcela Moss en su cuenta de Instagram la podemos ver disfrutando de una bebida refrescante dentro de una alberca, mientras los rayos del sol dan color a su piel. En otra historia, se muestra luciendo un bikini en color blanco y se alcanza a ver como el Sol marcó su cuerpo en un color naranja bastante sensual.

Marcela Moss en bikini rojo. FOTO: Instagram

Marcela Moss luce su cuerpo bronceado. FOTO: Instagram

¿Quién es Marcela Moss y por qué su Only Fans es un éxito?

Marcela comenzó a hacerse de su público en YouTube haciendo dibujos animados donde contaba historias de su vida o de sus amigos con un tono sarcástico y nostálgico. Después comenzó a colaborar con otros canales haciendo pequeñas participaciones en sketches con temáticas juveniles, contenido sensual y hasta de terror. Hasta que la bancarrota llegó a sus bolsillos y con el gran auge de youtubers, quedó en el olvido.

Ahora, la joven de 28 años comparte su vida y fotos sensuales en su cuenta de Instagram, en Telegram y en su espectacular perfil de Only Fans. Durante una entrevista con Juanjo Herrera en su canal “Derramando El Shot”, Marcela confiesa que después de quedarse sin dinero decidió abrir su cuenta en Only Fans y en cuestión de semanas sus fotos se comenzaron a vender como pan caliente entre sus seguidores. Esto hizo que, la ahora influencer, se motivara para realizar sesiones más elaboradas para dar calidad a su contenido. Una suscripción en la cuenta de Only Fans de Marcela Moss ronda los 10 dólares al mes, con promociones de tres o 6 meses.

Marcela Moss enseña su pasión por Sailor Moon.

La atrevida y sensual Marcela Moss compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde nos enseñó su amor y pasión por las series de anime japonés y gusto por lucir a la moda. En esta ocasión subió una postal mostrando unas calcetas blancas, un mini short y una playera negra con el estampado de Usagi Tsukino, la reencarnación actual de la Princesa Serena, en la serie Sailor Moon.

Marcela Moss luce una cabellera morada.

Marcela Moss con vestido blanco y vivos rojos.

Marcela Moss tomando un trago en un bar.

