Juan Gabriel: así intentó conquistar a Julián Álvarez; aseguran que estaba muy enamorado

Este próximo 28 de agosto se cumplen 6 años de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido solamente como Juan Gabriel, a pocos días de su aniversario luctuoso, nuevas polémicas entorno a él han salido a la luz, pues presuntamente el compositor se sentía atraído por un famoso cantante de regional mexicano.

Y es que de acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, el compositor y cantante mexicano presuntamente habría sentido una fuerte atracción por Julión Álvarez uno de los artistas con quien grabó a dueto uno de sus éxitos para su disco “Los Dúo 2”.

Ante esta polémica declaración Julión Álvarez ya habló al respecto y aseguró que él solo tiene un gran respeto hacia la memoria y trabajo de Juan Gabriel, y negó lo antes dicho por Kaffie.

“No, no, no, mis respetos y más para quien no está, no oigan no”, señaló Álvarez