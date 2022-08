Trata de no sonreír antes de ver a Génesis, hija del “Puma” Rodríguez, de niña

La actriz Génesis Rodríguez, con 35 años, es la menor de las tres hijas del famoso y querido cantante José Luis Rodríguez es una de las protagonistas de la serie The Umbrella Academy, donde encarna a la superheroína Sloane Hargreeves, habló desde Miami y tocó varios temas de su vida personal y profesional.

Génesis, que es también hija la modelo cubana Carolina Pérez, actual esposa de El Puma Rodríguez, conversó unos minutos con Sociales desde Miami, donde vive desde que abandonó la casa de sus padres para perseguir sus sueños, reveló los consejos que recibió por parte del cantante, qué se compró con su primer sueldo a los siete años- edad en la que comenzó a actuar- y cuáles son los retos de la actuación.

Genésis Rodríguez posando. Fuente: Instagram.

Entre los consejos que Génesis recibió de su padre están la de tener la piel como elefante para que los comentarios y críticas no le afecten, lo cual ha logrado con éxito combatir desde que se lanzó independientemente en la actuación.

En parte de la entrevista, Génesis Rodríguez reflexionó sobre sus primeros pasos en la actuación, cuando tenía apenas 7 añitos. “No me pagaban mucho, ellos me cubrían el tutor que me daba las clases, así que mi cheque era nada. Con lo poco que me daban me compraba ropa y el resto mis papás lo guardaban. Gracias a Dios que lo hicieron, porque me enseñaron el valor del ahorro”, confesó.

Genésis Rodriguez de pequeña. Fuente: Instagram.

Justamente sobre esos recuerdos es que Génesis se aferro para publicar en Instagram, en marco de la semana del Día de la Niñez, para mostrar como lucia de pequeñita, junto a El Puma que estaba cerca de ella sobre un escenario. La foto en la red social de la camarita se llevó muchos comentarios tiernos de parte de sus fans que la siguen a diario.