"House of the Dragon": Milly Alcock, la actriz que tuvo que lavar platos para sobrevivir y hoy brilla en la pantalla

A tres años del fin de la serie "Game Of Thrones" los fans volvieron a emocionarse con la llegada de la precuela "House of the Dragon" que se centrará en la Casa Targaryen, quizá la de mayor popularidad. Su estreno fue este domingo y al parecer hubo buena aceptación del público.

Este tipo de series, de fama mundial, son la plataforma por excelencia para que los actores y actrices ganen mayor popularidad y sean contemplados para otros proyectos de igual importancia. Una de las histriones que más ha llamado la atención es Amelia May "Milly" Alcock, joven que picó piedra desde el principio y que con toda seguridad llegó para quedarse en el gusto de los espectadores.

El rol de la australiana será el de la princesa Rhaenyra Targaryen, en una versión joven ya que "House of the Dragon" se desarrolla varios años antes de "Game Of Thrones". El proyecto es la oportunidad perfecta para que demuestre sus habilidades frente a la cámara a nivel internacional, pues en su país ya es reconocida.

Milly Alcock, la actriz que también lavó platos

Milly Alcock desde siempre tuvo el gusto por la actuación, aunque para nada está relacionado con su familia, pues ellos pertenecen al mundo del deporte, algo totalmente opuesto. Fue así como echó manos a la obra y alzó la mano para aparecer en obras de teatro, actividad que le permitió desarrollar parte de su talento.

Tras varios años logró colarse en la Newtown High School of the Performing Arts en Sídney, Australia, donde pudo pulirse. Fue hasta el 2014 cuando logró hacerse de un papel como extra en la serie "Wonderland", hecho que la motivó a seguir adelante y aunque se mantuvo entre audiciones para varios personajes hasta que llegó su protagónico en el 2019 con "Upright".

Por desgracia para Milly Alcock el éxito significó hacer un gran sacrificio: abandonar sus estudios para alcanzar sus sueños. Ella mencionó en entrevista para Vogue que la experiencia era más importante que "obtener un pedazo de papel". Aunque la decisión pudiera ser cuestionada, ahora se encuentra en "House of the Dragon".

Milly Alcock estuvo en obras de teatro cuando era una niña (Foto: IG @vogueaustralia)

A pesar de que todo le estaba saliendo a pedir de boca, la joven de 22 años de edad reveló que no tenía los medios para vivir de manera cómoda. Al ser una estrella de Australia, se pensaría que estaba obteniendo ingresos decorosos, pero no era así, pues tuvo que verse en la necesidad de tener algunos trabajos extra como lavar platos en algún restaurante; vivía con su madre.

"Nunca pensé que esto me pasaría a mí… Estaba lavando platos en un restaurante, viviendo en el ático de mi madre. Esto no le sucede a la gente como yo...", reveló para el medio Stellar. Sin embargo, la vida le sonrió cuando recibió la noticia de que participaría en la precuela de "Game Of Thrones".

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz deja el disfraz de Goku y se pone bikini de Pikachu | FOTO

Alberto Vazquez vs reguetón: el rockanrolero asegura que las letras son vulgares y corrientes

Protagonista "Breaking Bad" se une al reto de La Rosalía y su baile se hace viral | VIDEO