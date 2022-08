Mariazel impacta la red con mini vestido amarillo y tacones nude

Los atuendos perfectos para el verano los modela Mariazel, actriz que ha dejado ver looks que son ideales para los días en los que sube la temperatura y es necesario estar fresco, como por ejemplo este sábado, cuando impactó las redes sociales al combinar un vestido amarillo con unos tacones nude. Con este outfit, la estrella se coronó como una de las mejores vestidas de la televisión mexicana.

La originaria de España, ha conquistado a los televidentes con su participación en "Me caigo de risa" y TUDN, debido a que en el primero muestra su sentido del humor, y en el segundo su pasión por los deportes. Estos dos programas le han dado la oportunidad de estar en otros proyectos, por eso este sábado estuvo como conductora invitada en "Cuéntamelo ya", edición de fin de semana.

Mariazel resalta su belleza en mini vestido amarillo

Como siempre, Mariazel no defraudó a sus millones de fanáticos, pues como era de esperarse, se lució con un look que la hizo resaltar su belleza. Para esta ocasión, la conductora eligió un mini vestido amarillo que hizo que destacara su piel bronceada, la cual consiguió al pasar unos días en la playa, lugar en el que estuvo para celebrar su cumpleaños 40 el pasado 9 de agosto.

Mariazel conquista con vestido amarillo Foto: Especial

La miembro de la llamada "familia disfuncional" publicó unas historias de Instagram para invitar a sus 3.5 millones de seguidores a no perderse la transmisión. En las imágenes dejó ver su look completo, pues además del coqueto vestido corto, también usó unos tacones nude, que al ser de este color no le quitaron protagonismo a la pieza principal, así como al peinado, pues lo onduló un poco para estilizarlo.

Mariazel mostró que pasó un gran momento junto a los demás conductores, entre los que se encontraban Paul Stanley, quien también está en "Hoy", Roxana Castellanos, Ximena Córdoba y Juan José Ulloa, entre muchos otros, pues este matutino tiene varias dinámicas, además de las entrevistas y noticias del mundo de la farándula.

Mariazel Olle llegó de España a México y comenzó a trabajar en programas como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y "¿A Quién le vas?", después se especializó en los deportes con emisiones como "Más Deporte", "Yarda" y actualmente en TUDN, así como en "Me Caigo de Risa", en la que es una de las favoritas.

