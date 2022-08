VIDEO | Captan a Luis Miguel y Paloma Cuevas juntos en Madrid: ¡No culpes a la noche!

No es un secreto que Luis Miguel se ha relacionado emocional y sentimentalmente con múltiples mujeres a lo largo de su vida, y a pesar de que en muchas ocasiones no se ha comprobado dichos rumores, el programa Chisme No Like logró captar al "Sol de México" junto a la empresaria Paloma Cuevas comiendo en España.

El conductor del programa Javier Ceriani, mostró pruebas e imágenes donde se muestra al cantante mexicano en romance con la exesposa de Enrique Ponce, material que dieron a conocer unos días antes.

“Los agarramos en una barra de vinos y tapas que hay en el exclusivo El Corte Inglés, una de las tiendas más glamurosas […] ahí hay unas barras donde se sirven vinos de primera, whiskys de primera y unas tapitas, degustación de tapas españolas”, añadió el titular de Chisme No Like.

¿Dónde estuvieron Luismi y Paloma?

El conductor de Chisme No Like reveló algunos detalles del lugar donde fue captada la pareja;

“En la calle Serrano, hay uno de los glamurosos El Corte Inglés. Ahí, Luis Miguel y Paloma Cuevas, tuvieron una tomada de vinos romántica”.

En las fotografías publicadas el medio, se observa a "Luismi" con sombrero blanco, camisa azul celeste y pantalones blancos, mientras que Paloma, llevaba un glamuroso vestido negro sosteniendo una copa de vino.

Cabe destacar que el intérprete de "Será que no me amas" se muestra feliz y disfrutando de la compañía de la empresaria española, hecho que hace mucho se veía en el cantante mexicano.

¿Quién es Paloma Cuevas?

Hay que recordar que Paloma Cuevas se divorció de su esposo, el torero Enrique Ponce, quien le fue infiel con una joven de 24 años de nombre Ana Soria, mujer con quien se casará en diciembre de este año; sin embargo, el nuevo noviazgo del cantante ha provocado sorpresa debido a que el español y la empresaria son padrinos de Miguel Gallego, hijo que Luis Miguel procreó con Aracely Arámbula.

