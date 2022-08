Rosalía enciende TikTok bailando en coqueto bikini rojo y mini short | VIDEO

Rosalía es sin duda una de las reinas en redes sociales, y en esta ocasión fue en TikTok en donde se lució bailando en un coqueto look de bikini rojo que combinó con mini short de mezclilla, video con el que encendió la plataforma y ganó millones de "me gusta".

La guapa intérprete española, de 29 años, no para de sorprender y causar furor en redes, pues es muy activa en plataformas como Instagram, donde cuenta con 21.1 millones de seguidores, Twiter, con más de 3.6 millones de fans, y ahora TikTok, en donde acumula 21.7 millones de admiradores.

Rosalía se luce en coqueto look y enloquece TikTok

El pasado 27 de julio Rosalía lanzó "Despechá" y fue este lunes cuando sorprendió al bailar su tema dejándose ver un moderno look, pues presumió un coqueto traje de baño de dos piezas en color rojo, que combinó con mini short en tela de mezclilla, pieza que lució abierta para destacar su abdomen plano.

Rosalía se luce en TikTok con atrevido look. TK @rosalia

"BabY no Me llameS", fue la frase con la que la intérprete española acompañó la publicación en la popular red social donde también ha generado 216.4 millones de "me gusta", convirtiéndose así en una de las famosas más importantes de la plataforma de videos.

La cantante de temas como "La noche de anoche", "Con altura" y "TKN" se convirtió rápidamente en una de las artistas más seguidas, pues con su talento y original forma de vestir impone y da cátedra de moda, como lo hizo en esta ocasión al presumir un look perfecto para una tarde de playa.

Sin duda, la intérprete sabe como imponer como toda una amante de la moda, y en sus bikinis no podía ser distinto, pues conquista con todo tipo de formas y texturas, confirmando que es la reina de estilo para este verano, pero también que no teme a probar, como lo dejó ver con su top rojo.

Con 26.2 millones de reproducciones, 2.9 millones de "me gusta" y más de 7 mil comentarios, el clip que publicó Rosalía se posicionó en uno de los favoritos de sus fans de las últimas semanas, pues sin duda la cantante lució su belleza y gran estilo al máximo.

MIRA EL VIDEO: