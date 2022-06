Rosalía: 5 bikinis que la confirman como reina de estilo para el verano | FOTOS

Rosalía ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales como ícono de moda, con su particular y extravagante forma de vestir se corona como reina de estilo, y para los días de verano no podía ser distinto, pues presume los mejores looks en bikini con los que destaca su curvilínea figura.

La también compositora, de 29 años, no para de sorprender y causar furor en Instagram, pues la guapa española es muy activa en la plataforma, donde cuenta con 20.7 millones de seguidores, y constantemente consiente a sus fans con atrevidas y coquetas fotografías.

Rosalía es la reina de estilo en bikini

La cantante de temas como "La noche de anoche", "Con altura" y "TKN" se convirtió rápidamente en una de las famosas más seguidas, con su talento y original forma de vestir ha llegado a ser una figura mundial, y cuando se trata de trajes de baño impacta con sus atuendos.

Rosalía con el básico bikini negro. Foto: IG @rosalia.vt

La artista, originaria de España, ha sabido conquistar a sus millones de fans con un estilo extravagante, pues la joven no sigue las reglas y las tendencias cuando se trata de moda, y por el contrario, va imponiendo con sus looks, la mayoría atrevidos y llenos de color.

Sin duda, Rosalía sabe como imponer su estilo como toda una amante de la moda, y en sus bikinis no podía ser distinto, pues conquista con todo tipo de formas y texturas, confirmando que es la reina de estilo para este verano, pero también que no teme a probar, convirtiéndose en una auténtica fashionista.

Hace unos días dejó sin aliento a sus fans desde un yate. Foto: IG @rosalia.vt

Impone con estilos modernos. Foto: IG @rosalia.vt

La española también luce espectacular en los atuendos más románticos. Foto: IG @rosalia.vt

La cantante presume los mejores looks de verano. Foto: IG @rosalia.vt

